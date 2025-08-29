Видео
Львов почтит павших Защитников символической инсталляцией — фото

Дата публикации 29 августа 2025 11:32
Подсолнух как символ памяти — во Львове акция ко Дню Защитников
Люди чтят память павших Защитников во Львове. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Во Львове 29 августа, в День памяти Защитников Украины, на площади Рынок откроют акцию "Я помню Тебя. Подсолнух — молчаливый свидетель трагедии". Мероприятие организует Львовский центр предоставления услуг участникам боевых действий вместе с ОО "Семей павших Героев Львовщины".

Новини.LIVE покажет, как во Львове чествуют павших украинских бойцов.

Читайте также:

День памяти Защитников и Защитниц Украины — как отметили во Львове

Инсталляцию представили 09:00 в момент Общенациональной минуты молчания. Она будет иметь вид полотна памяти с подсолнухами, которое будет символизировать всех павших и пропавших без вести Защитников Украины.

null
Инсталляция из подсолнухов. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака
null
Подсолнухи на инсталляции. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Символические подсолнухи будут оставаться на площади Рынок до 16:00.

Кроме того, в кафе Львова сегодня зарезервируют столы памяти. На карточках с пометками "резерв" будут указаны имена погибших воинов, как напоминание об их жертве.

null
Люди держат портреты павших бойцов. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Напомним, празднование Дня памяти защитников Украины государство начало в 2019 году. Эта дата связана с трагедией в 2014 году, когда украинские воины выходили из окружения под Иловайском. Российские войска нарушили договоренности и расстреляли украинских воинов, когда они двигались колонной. Тогда колонна шла через поле подсолнухов, что и стало трагическим символом кровавого дня.

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам в День памяти защитников Украины.

А в Киеве метрополитен устроил акцию памяти до 29 августа.

Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
