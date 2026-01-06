Погода у Львові 6 січня — місто засипало снігом — фото та відео

Львів за ніч замело снігом — фото та відео
У Львові вночі кілька годин безперервно йшов сніг. Комунальники вже працюють над розчищенням доріг.
Про це повідомив перший заступник мера Львова Андрій Москаленко у вівторок, 6 січня.
Яка ситуація зі снігом на дорогах у Львові
"Мали цієї ночі кілька годин безперервного снігу. Від ночі до прибирання міста задіяно 95 одиниць спеціальної техніки та 1145 працівників. В першу чергу звернули увагу до магістральних вулиць та зупинок транспорту", — йдеться в повідомленні.
Також у Львівській міськраді закликали водіїв бути обережними під час керування авто на бруківці.
"Якщо ви бачите складні ділянки — прошу інформувати "Гарячу лінію міста" — 15-80. Дякую всім службам за роботу!", — додав Москаленко.
Нагадаємо, снігом сьогодні також замело українську столицю. Там вже обробляють дороги протиожеледними засобами.
Також повідомлялося, що в Україну зайшов активний циклон з півдня. Метеорологи попередили про морози до -20 °C.
