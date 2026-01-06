Погода у Львові 6 січня — місто засипало снігом — фото та відео

Жінка розчищає сніг. Фото: Андрій Москаленко / Facebook

У Львові вночі кілька годин безперервно йшов сніг. Комунальники вже працюють над розчищенням доріг.

Про це повідомив перший заступник мера Львова Андрій Москаленко у вівторок, 6 січня.

Допис Андрія Москаленка. Фото: скриншот

Яка ситуація зі снігом на дорогах у Львові

"Мали цієї ночі кілька годин безперервного снігу. Від ночі до прибирання міста задіяно 95 одиниць спеціальної техніки та 1145 працівників. В першу чергу звернули увагу до магістральних вулиць та зупинок транспорту", — йдеться в повідомленні.

Також у Львівській міськраді закликали водіїв бути обережними під час керування авто на бруківці.

Засніжені тротуари у Львові. Фото: Андрій Москаленко / Facebook

"Якщо ви бачите складні ділянки — прошу інформувати "Гарячу лінію міста" — 15-80. Дякую всім службам за роботу!", — додав Москаленко.

Комунальники посипають дорогу. Фото: Андрій Москаленко / Facebook

Трактор розчищає вулиці у Львові. Фото: Андрій Москаленко / Facebook

Нагадаємо, снігом сьогодні також замело українську столицю. Там вже обробляють дороги протиожеледними засобами.

Також повідомлялося, що в Україну зайшов активний циклон з півдня. Метеорологи попередили про морози до -20 °C.