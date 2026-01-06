Видео
Львов за ночь замело снегом — фото и видео

Львов за ночь замело снегом — фото и видео

Дата публикации 6 января 2026 09:55
Погода во Львове 6 января — город засыпало снегом — фото и видео
Женщина расчищает снег. Фото: Андрей Москаленко / Facebook

Во Львове ночью несколько часов непрерывно шел снег. Коммунальщики уже работают над расчисткой дорог.

Об этом сообщил первый заместитель мэра Львова Андрей Москаленко во вторник, 6 января.

Сообщение Андрея Москаленко. Фото: скриншот

Какова ситуация со снегом на дорогах во Львове

"Имели этой ночью несколько часов непрерывного снега. С ночи к уборке города задействовано 95 единиц специальной техники и 1145 работников. В первую очередь обратили внимание на магистральные улицы и остановки транспорта", — говорится в сообщении.

Также во Львовском горсовете призвали водителей быть осторожными во время управления авто на мостовой.

розчищає тротуари
Заснеженные тротуары во Львове. Фото: Андрей Москаленко / Facebook

"Если вы видите сложные участки — прошу информировать "Горячую линию города" — 15-80. Спасибо всем службам за работу!", — добавил Москаленко.

машина розчищає дорогу
Коммунальщики посыпают дорогу. Фото: Андрей Москаленко / Facebook
трактор
Трактор расчищает улицы во Львове. Фото: Андрей Москаленко / Facebook

Напомним, снегом сегодня также замело украинскую столицу. Там уже обрабатывают дороги противогололедными средствами.

Также сообщалось, что в Украину зашел активный циклон с юга. Метеорологи предупредили о морозах до -20 °C.

погода Львов дороги снег снегопад
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
