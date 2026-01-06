Погода во Львове 6 января — город засыпало снегом — фото и видео

Львов за ночь замело снегом — фото и видео
Во Львове ночью несколько часов непрерывно шел снег. Коммунальщики уже работают над расчисткой дорог.
Об этом сообщил первый заместитель мэра Львова Андрей Москаленко во вторник, 6 января.
Какова ситуация со снегом на дорогах во Львове
"Имели этой ночью несколько часов непрерывного снега. С ночи к уборке города задействовано 95 единиц специальной техники и 1145 работников. В первую очередь обратили внимание на магистральные улицы и остановки транспорта", — говорится в сообщении.
Также во Львовском горсовете призвали водителей быть осторожными во время управления авто на мостовой.
"Если вы видите сложные участки — прошу информировать "Горячую линию города" — 15-80. Спасибо всем службам за работу!", — добавил Москаленко.
Напомним, снегом сегодня также замело украинскую столицу. Там уже обрабатывают дороги противогололедными средствами.
Также сообщалось, что в Украину зашел активный циклон с юга. Метеорологи предупредили о морозах до -20 °C.
