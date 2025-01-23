Погода у Львові на 24 січня — прогноз погоди на завтра

Львів замете снігом — містян попереджають про значні опади завтра
Погода у Львові в п'ятницю, 24 січня, буде по-справжньому зимовою. Синоптики попереджають про мокрий сніг та дощ. Можливе погіршення видимості через туман та опади. Температура повітря протягом доби коливатиметься 0...+5 °C.
Про це повідомляє Львівський регіональний гідрометеоцентр.
Погода у Львові 24 січня
Синоптики прогнозують завтра на Львівщині мокрий сніг та дощ, можливе налипання мокрого снігу. Також очікується слабкий туман, а на дорогах — подекуди ожеледиця. Вітер південно-західного напрямку з переходом на північно-західний — 5-10 м/с.
"Погіршення видимості в опадах, в тумані 500-1000 м", — попереджають у гідрометеоцентрі.
Температура повітря упродовж дня:
- по області 0...+5 °C;
- по місту +1...+3 °C.
Нагадаємо, що синоптики прогнозують мокрий сніг в більшості областей України завтра, 24 січня. Водночас синоптикиня Наталка Діденко попереджає про густий туман.
Також мешканців Харкова закликають бути обережними через ожеледицю на дорогах у п'ятницю, 24 січня.
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