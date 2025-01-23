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Львов заметет снегом — предупреждают о сильных осадках завтра

23 января 2025 19:34
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор
Погода во Львове на 24 января — прогноз погоды на завтра
Люди на остановке. Иллюстративное фото: Александр Прилепа / УНИАН
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор

Погода во Львове в пятницу, 24 января, будет по-настоящему зимней. Синоптики предупреждают о мокром снеге и дожде. Возможно ухудшение видимости из-за тумана и осадков. Температура воздуха в течение суток будет колебаться 0...+5 °C.

Об этом сообщает Львовский региональный гидрометеоцентр.

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Прогноз погоды во Львове на 24 января от Meteoprog. Фото: скриншот

Погода во Львове 24 января

Синоптики прогнозируют завтра на Львовщине мокрый снег и дождь, возможно налипание мокрого снега. Также ожидается слабый туман, а на дорогах — местами гололедица. Ветер юго-западного направления с переходом на северо-западный — 5-10 м/с.

"Ухудшение видимости в осадках, в тумане 500 — 1000 м", — предупреждают в гидрометеоцентре.

Температура воздуха в течение дня:

  • по области 0...+5  C;
  • по городу +1...+3 °C.
Львов заметет снегом — предупреждают о сильных осадках завтра - фото 2
Сообщение Львовского регионального центра по гидрометеорологии в Facebook. Фото: скриншот

Напомним, что синоптики прогнозируют мокрый снег в большинстве областей Украины завтра, 24 января. В то же время синоптик Наталка Диденко предупреждает о густом тумане.

Также жителей Харькова призывают быть осторожными из-за гололедицы на дорогах в пятницу, 24 января.

погода Львов непогода Укргидрометцентр снег дождь

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