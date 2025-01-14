Погода у Львові на 15 січня — прогноз погоди на завтра

Люди переходять дорогу в хуртовину. Ілюстративне фото: Олег Куцький / УНІАН

Погода у Львові в середу, 15 січня, буде сніжною, очікується незначна хуртовина, а на дорогах — ожеледиця. Вночі в області вдарить мороз, температура повітря опуститься до -6 °C, проте вдень повітря дещо прогріється.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Погода на Львівщині 15 січня

На Львівщині буде хмарно, вночі та вранці очікується сніг, місцями сильні снігопади, вдень та ввечері йтиме мокрий сніг. Синоптики також попереджають про незначне налипання мокрого снігу.

Дороги вкриє ожеледиця. Вітер очікується південно-західний, швидкість якого становитиме 9-14 м/с, можлива незначна хуртовина.

Температура повітря вночі становитиме -6...-1 °C, а вдень — -3...+2 °C.

Скриншот повідомлення з Facebook-сторінки Львівського регіонального центру з гідрометеорології

Погода у Львові на завтра, 15 січня

У Львові синоптики прогнозують вночі мороз — -4...-2 °C, вдень температура становитиме -1...+1 °C.

Нагадаємо, що синоптики прогнозують в Україні завтра, 15 січня, подекуди снігопад, місцями з дощем, а також попереджають про ожеледицю. Вночі очікується мороз, однак вдень повітря може прогрітися до +3 °C.

Водночас синоптикиня Наталка Діденко прогнозує, що в Україні від завтра температура повітря буде поступово підвищуватися.