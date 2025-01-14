Погода во Львове на 15 января — прогноз погоды на завтра

Львов засыплет снегом — горожан предупреждают о метели завтра
Погода во Львове в среду, 15 января, будет снежной, ожидается незначительная метель, а на дорогах — гололедица. Ночью в области ударит мороз, температура воздуха опустится до -6 °C, однако днем воздух несколько прогреется.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Погода во Львовской области 15 января
Во Львовской области будет облачно, ночью и утром ожидается снег, местами сильные снегопады, днем и вечером будет идти мокрый снег. Синоптики также предупреждают о незначительном налипании мокрого снега.
Дороги покроет гололедица. Ветер ожидается юго-западный, скорость которого составит 9-14 м/с, возможна незначительная метель.
Температура воздуха ночью будет -6...-1 °C, а днем -3...+2 °C.
Погода во Львове на завтра, 15 января
Во Львове синоптики прогнозируют ночью мороз — -4...-2 °C, днем температура составит -1...+1 °C.
Напомним, что синоптики прогнозируют в Украине завтра, 15 января, местами снег, кое-где с дождем, а также предупреждают о гололедице. Ночью ожидается мороз, однако днем воздух может прогреться до +3 °C.
В то же время синоптик Наталка Диденко прогнозирует, что в Украине с завтрашнего дня температура воздуха будет постепенно повышаться.
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