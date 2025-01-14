Погода во Львове на 15 января — прогноз погоды на завтра

Люди переходят дорогу в метель. Иллюстративное фото: Олег Куцкий / УНИАН

Погода во Львове в среду, 15 января, будет снежной, ожидается незначительная метель, а на дорогах — гололедица. Ночью в области ударит мороз, температура воздуха опустится до -6 °C, однако днем воздух несколько прогреется.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Погода во Львове на 15 января. Фото: Meteoprog

Погода во Львовской области 15 января

Во Львовской области будет облачно, ночью и утром ожидается снег, местами сильные снегопады, днем и вечером будет идти мокрый снег. Синоптики также предупреждают о незначительном налипании мокрого снега.

Дороги покроет гололедица. Ветер ожидается юго-западный, скорость которого составит 9-14 м/с, возможна незначительная метель.

Температура воздуха ночью будет -6...-1 °C, а днем -3...+2 °C.

Скриншот сообщения с Facebook-страницы Львовского регионального центра по гидрометеорологии

Погода во Львове на завтра, 15 января

Во Львове синоптики прогнозируют ночью мороз — -4...-2 °C, днем температура составит -1...+1 °C.

Напомним, что синоптики прогнозируют в Украине завтра, 15 января, местами снег, кое-где с дождем, а также предупреждают о гололедице. Ночью ожидается мороз, однако днем воздух может прогреться до +3 °C.

В то же время синоптик Наталка Диденко прогнозирует, что в Украине с завтрашнего дня температура воздуха будет постепенно повышаться.