Україна
Львів завтра скує мороз — як опуститься температура повітря

Ua ru
Дата публікації: 18 січня 2026 15:58
Погода у Львові 19 січня — місто скує мороз
Морозна погода. Фото: Новини.LIVE

У Львові та Львівській області 19 січня буде мінлива погода, але без опадів. Попри це регіон скує мороз місцями до -20...-22 °C.

Про це повідомили у Львівському регіональному центрі з гідрометеорології. 

Читайте також:

Погода у Львові 19 січня

Синоптики розповіли, що 19 січня погоду визначатиме антициклон з центром над Україною. У Львівській області буде мінлива хмарність, вночі та вранці слабкий туман, а також ожеледиця на дорогах. Проте опадів не передбачається.

Упродовж дня переважатиме південно-східний вітер з поривами 7-12 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься в межах -13...-18 °C, а місцями -20...-22 °C. Вже вдень буде 0...-5 °C. 

У Львові вночі очікується -14...-16 °C, а вдень стовпчики термометрів показуватимуть -1...-3 °C. 

Скриншот допису Львівського регіонального центру з гідрометеорології

Нагадаємо, раніше синоптик Діденко попередила про сильні морози завтра. Температура повітря опуститься до -19...-22 °C.

Також ми писали, що пляж Ланжерон скувало льодом. Хвилі перетворилися на крижані візерунки.

погода Львів Львівська область морози температура повітря
Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна
