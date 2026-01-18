Погода у Львові 19 січня — місто скує мороз

Морозна погода. Фото: Новини.LIVE

У Львові та Львівській області 19 січня буде мінлива погода, але без опадів. Попри це регіон скує мороз місцями до -20...-22 °C.

Про це повідомили у Львівському регіональному центрі з гідрометеорології.

Погода у Львові 19 січня

Синоптики розповіли, що 19 січня погоду визначатиме антициклон з центром над Україною. У Львівській області буде мінлива хмарність, вночі та вранці слабкий туман, а також ожеледиця на дорогах. Проте опадів не передбачається.

Упродовж дня переважатиме південно-східний вітер з поривами 7-12 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься в межах -13...-18 °C, а місцями -20...-22 °C. Вже вдень буде 0...-5 °C.

У Львові вночі очікується -14...-16 °C, а вдень стовпчики термометрів показуватимуть -1...-3 °C.

Скриншот допису Львівського регіонального центру з гідрометеорології

