Погода во Львове 19 января — город сковал мороз

Львов завтра сковал мороз — как опустится температура воздуха
Во Львове и Львовской области 19 января будет переменчивая погода, но без осадков. Несмотря на это регион сковал мороз местами до -20...-22 °C.
Об этом сообщили во Львовском региональном центре по гидрометеорологии.
Погода во Львове 19 января
Синоптики рассказали, что 19 января погоду будет определять антициклон с центром над Украиной. Во Львовской области будет переменная облачность, ночью и утром слабый туман, а также гололедица на дорогах. Однако осадков не предвидится.
В течение дня будет преобладать юго-восточный ветер с порывами 7-12 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах -13...-18 °C, а местами -20...-22 °C. Уже днем будет 0...-5 °C.
Во Львове ночью ожидается -14...-16 °C, а днем столбики термометров будут показывать -1...-3 °C.
