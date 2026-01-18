Видео
Україна
Главная Львов Львов завтра сковал мороз — как опустится температура воздуха

Львов завтра сковал мороз — как опустится температура воздуха

Ua ru
Дата публикации 18 января 2026 15:58
Погода во Львове 19 января — город сковал мороз
Морозная погода. Фото: Новини.LIVE

Во Львове и Львовской области 19 января будет переменчивая погода, но без осадков. Несмотря на это регион сковал мороз местами до -20...-22 °C.

Об этом сообщили во Львовском региональном центре по гидрометеорологии.

Читайте также:

Погода во Львове 19 января

Синоптики рассказали, что 19 января погоду будет определять антициклон с центром над Украиной. Во Львовской области будет переменная облачность, ночью и утром слабый туман, а также гололедица на дорогах. Однако осадков не предвидится.

В течение дня будет преобладать юго-восточный ветер с порывами 7-12 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах -13...-18 °C, а местами -20...-22 °C. Уже днем будет 0...-5 °C.

Во Львове ночью ожидается -14...-16 °C, а днем столбики термометров будут показывать -1...-3 °C.

Погода у Львові 19 січня
Скриншот сообщения Львовского регионального центра по гидрометеорологии

Напомним, ранее синоптик Диденко предупредила о сильных морозах завтра. Температура воздуха опустится до -19...-22 °C.

Также мы писали, что пляж Ланжерон сковало льдом. Волны превратились в ледяные узоры.

погода Львов Львовская область морозы температура воздуха
Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная
