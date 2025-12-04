Львівобленерго опублікувало графік відключень світла на 4 грудня

Львів знову буде без світла — графік відключень на 4 грудня
Дата публікації: 4 грудня 2025 02:15
Роботи з відновлення електропостачання. Ілюстративне фото: Укренерго
В Україні тривають роботи з відновлення енергетичної інфраструктури після ракетних та безпілотних атак ворога. Через це залишається чинним режим економного споживання електроенергії у Львові. Під час цих відключень можуть одночасно вимикатися декілька груп споживачів.
Графік відключень на 4 грудня опублікувало Львівобленерго.
Відключення світла у Львові 4 грудня
Сьогодні діятимуть такі черги відключення світла:
- 1.1;
- 1.2;
- 2.1;
- 2.2;
- 3.1;
- 3.2;
- 4.1;
- 4.2;
- 5.1;
- 5.2;
- 6.1;
- 6.2.
Нагадаємо, у четвер, 4 грудня, в Україні знову діятимуть графіки погодинних відключень світла. Громадян закликають ощадливо споживати електроенергію.
Також нещодавно експерт сказав, коли українці можуть залишитися без світла на добу.
