Львівобленерго опублікувало графік відключень світла на 4 грудня

Роботи з відновлення електропостачання. Ілюстративне фото: Укренерго

В Україні тривають роботи з відновлення енергетичної інфраструктури після ракетних та безпілотних атак ворога. Через це залишається чинним режим економного споживання електроенергії у Львові. Під час цих відключень можуть одночасно вимикатися декілька груп споживачів.

Графік відключень на 4 грудня опублікувало Львівобленерго.

Відключення світла у Львові 4 грудня

Сьогодні діятимуть такі черги відключення світла:

Графік відключень світла у Львові. Фото: Скриншот

Нагадаємо, у четвер, 4 грудня, в Україні знову діятимуть графіки погодинних відключень світла. Громадян закликають ощадливо споживати електроенергію.

Також нещодавно експерт сказав, коли українці можуть залишитися без світла на добу.