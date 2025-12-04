Відео
Головна Львів Львів знову буде без світла — графік відключень на 4 грудня

Львів знову буде без світла — графік відключень на 4 грудня

Ua ru
Дата публікації: 4 грудня 2025 02:15
Львівобленерго опублікувало графік відключень світла на 4 грудня
Роботи з відновлення електропостачання. Ілюстративне фото: Укренерго

В Україні тривають роботи з відновлення енергетичної інфраструктури після ракетних та безпілотних атак ворога. Через це залишається чинним режим економного споживання електроенергії у Львові. Під час цих відключень можуть одночасно вимикатися декілька груп споживачів.

Графік відключень на 4 грудня опублікувало Львівобленерго

Читайте також:

Відключення світла у Львові 4 грудня

Сьогодні діятимуть такі черги відключення світла:

  • 1.1;
  • 1.2;
  • 2.1;
  • 2.2;
  • 3.1;
  • 3.2;
  • 4.1;
  • 4.2;
  • 5.1;
  • 5.2;
  • 6.1;
  • 6.2.
     
Львів знову буде без світла — графік відключень на 4 грудня - фото 1
Графік відключень світла у Львові. Фото: Скриншот

Нагадаємо, у четвер, 4 грудня, в Україні знову діятимуть графіки погодинних відключень світла. Громадян закликають ощадливо споживати електроенергію.

Також нещодавно експерт сказав, коли українці можуть залишитися без світла на добу.

Львів електроенергія Укренерго світло графіки відключень світла
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
