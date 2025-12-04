Львовоблэнерго опубликовало график отключений света на 4 декабря

Работы по восстановлению электроснабжения. Иллюстративное фото: Укрэнерго

В Украине продолжаются работы по восстановлению энергетической инфраструктуры после ракетных и беспилотных атак врага. Поэтому остается в силе режим экономного потребления электроэнергии во Львове. Во время этих отключений могут одновременно отключаться несколько групп потребителей.

График отключений на 4 декабря опубликовало Львовоблэнерго.

Отключение света во Львове 4 декабря

Сегодня будут действовать такие очереди отключения света:

1.1;

1.2;

2.1;

2.2;

3.1;

3.2;

4.1;

4.2;

5.1;

5.2;

6.1;

6.2.

График отключений света во Львове. Фото: Скриншот

Напомним, в четверг, 4 декабря, в Украине снова будут действовать графики почасовых отключений света. Граждан призывают экономно потреблять электроэнергию.

Также недавно эксперт сказал, когда украинцы могут остаться без света на сутки.