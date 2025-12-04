Львовоблэнерго опубликовало график отключений света на 4 декабря

Львов снова будет без света — график отключений на 4 декабря
В Украине продолжаются работы по восстановлению энергетической инфраструктуры после ракетных и беспилотных атак врага. Поэтому остается в силе режим экономного потребления электроэнергии во Львове. Во время этих отключений могут одновременно отключаться несколько групп потребителей.
График отключений на 4 декабря опубликовало Львовоблэнерго.
Отключение света во Львове 4 декабря
Сегодня будут действовать такие очереди отключения света:
- 1.1;
- 1.2;
- 2.1;
- 2.2;
- 3.1;
- 3.2;
- 4.1;
- 4.2;
- 5.1;
- 5.2;
- 6.1;
- 6.2.
Напомним, в четверг, 4 декабря, в Украине снова будут действовать графики почасовых отключений света. Граждан призывают экономно потреблять электроэнергию.
Также недавно эксперт сказал, когда украинцы могут остаться без света на сутки.
