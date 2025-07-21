Погода у Львові 22 липня - очікується дощ, але буде тепло

Львів знову заллє дощем — прогноз погоди на завтра
Ua ru
Дата публікації: 21 липня 2025 19:12
Дощ у Львові. Ілюстративне фото: lviv.depo.ua
У Львові та області у вівторок, 22 липня, очікується хмарна погода з проясненнями. Температура повітря коливатиметься у межах +17...+25 °С.
Про це повідомляють в Укргідрометцентрі.
Реклама
Читайте також:
Прогноз погоди на Львівщині на 22 липня
У Львові та області завтра прогнозують хмарно з проясненнями, вночі та вдень пройдуть короткочасні дощі.
Вночі вітер буде південно-східного напрямку, а вдень північно-західного, 5-10 м/с.
Температура повітря становитиме:
- вночі +17...+19 °С;
- вдень +23...+25 °С.
Нагадаємо, в Україні завтра в деяких областях буде дещо штормова погода.
А у Києві прогнозують спеку, але очікуються дощі з грозами.
Читайте Новини.LIVE!
Реклама