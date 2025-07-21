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Львів знову заллє дощем — прогноз погоди на завтра

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Дата публікації: 21 липня 2025 19:12
Погода у Львові 22 липня - очікується дощ, але буде тепло
Дощ у Львові. Ілюстративне фото: lviv.depo.ua

У Львові та області у вівторок, 22 липня, очікується хмарна погода з проясненнями. Температура повітря коливатиметься у межах +17...+25 °С.

Про це повідомляють в Укргідрометцентрі.

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У Львові та області завтра прогнозують хмарно з проясненнями, вночі та вдень пройдуть короткочасні дощі.

Вночі вітер буде південно-східного напрямку, а вдень північно-західного, 5-10 м/с.

Температура повітря становитиме:

  • вночі +17...+19 °С;
  • вдень +23...+25 °С.
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Погода у Львові завтра. Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, в Україні завтра в деяких областях буде дещо штормова погода.

А у Києві прогнозують спеку, але очікуються дощі з грозами.

погода Львів літо Львівська область синоптик прогноз погоди
Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
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