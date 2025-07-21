Погода во Львове 22 июля - ожидается дождь, но будет тепло

Дождь во Львове. Иллюстративное фото: lviv.depo.ua

Во Львове и области во вторник, 22 июля, ожидается облачная погода с прояснениями. Температура воздуха будет колебаться в пределах +17...+25 °С.

Об этом сообщают в Укргидрометцентре.

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Во Львове и области завтра прогнозируют облачно с прояснениями, ночью и днем пройдут кратковременные дожди.

Ночью ветер будет юго-восточного направления, а днем северо-западного, 5-10 м/с.

Температура воздуха составит:

ночью +17...+19 °С;

днем +23...+25 °С.

Погода во Львове завтра. Фото: Укргидрометцентр

Напомним, в Украине завтра в некоторых областях будет несколько штормовая погода.

А в Киеве прогнозируют жару, но ожидаются дожди с грозами.