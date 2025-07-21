Погода во Львове 22 июля - ожидается дождь, но будет тепло

Львов снова зальет дождем — прогноз погоды на завтра
Ua ru
Дата публикации 21 июля 2025 19:12
Дождь во Львове. Иллюстративное фото: lviv.depo.ua
Во Львове и области во вторник, 22 июля, ожидается облачная погода с прояснениями. Температура воздуха будет колебаться в пределах +17...+25 °С.
Об этом сообщают в Укргидрометцентре.
Реклама
Читайте также:
Прогноз погоды на Львовщине на 22 июля
Во Львове и области завтра прогнозируют облачно с прояснениями, ночью и днем пройдут кратковременные дожди.
Ночью ветер будет юго-восточного направления, а днем северо-западного, 5-10 м/с.
Температура воздуха составит:
- ночью +17...+19 °С;
- днем +23...+25 °С.
Напомним, в Украине завтра в некоторых областях будет несколько штормовая погода.
А в Киеве прогнозируют жару, но ожидаются дожди с грозами.
Читайте Новини.LIVE!
Реклама