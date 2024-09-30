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Львів зупиниться — Садовий звернувся до містян із важливим проханням

30 вересня 2024 19:10
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор
Вшанування пам'яті захисників у Львові 1 жовтня — Андрій Садовий звернувся до містян
Мер Львова Андрій Садовий. Ілюстративне фото: Андрій Садовий/Facebook
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор

У Львові у вівторок, 1 жовтня, в День Захисників вшанують пам’ять загиблих воїнів хвилиною мовчання. Вона відбудеться о 09:00.

Про це повідомив мер міста Андрій Садовий в  Telegram.

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Садовий закликав кожного зупинитися, вийти з дому або з транспорту, прикласти руку до серця і віддати шану тим, хто боронив нашу Незалежність.

"Пригадайте когось із наших знайомих. Подумайте про тих, за кого немає кому молитися. Пам’ять — це те, чого ми ніколи не віддамо! Героям слава!" — йдеться в повідомлені.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський закликав громадян вшанувати полеглих воїнів хвилиною мовчання 1 жовтня.

Раніше ми писали, що голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер звернувся до жителів Одеси та області з проханням долучитися до всеукраїнської хвилини мовчання 1 жовтня. 

Львів Україна Львівська область Андрій Садовий День захисників і захисниць України війна в Україні

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