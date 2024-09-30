Чествование памяти защитников во Львове 1 октября — Андрей Садовый обратился к горожанам

Львов остановится — Садовый обратился к горожанам с важной просьбой
Во Львове во вторник, 1 октября, в День Защитников почтzт память погибших воинов минутой молчания. Она состоится в 09:00.
Об этом сообщил мэр города Андрей Садовый в Telegram.
Минута молчания во Львове 1 октября
Садовый призвал каждого остановиться, выйти из дома или транспорта, приложить руку к сердцу и отдать честь тем, кто защищал нашу Независимость.
"Вспомните кого-то из наших знакомых. Подумайте о тех, за кого некому молиться. Память — это то, чего мы никогда не отдадим! Героям Слава!" — говорится в сообщении.
Напомним, президент Владимир Зеленский призвал граждан почтить павших воинов минутой молчания 1 октября.
Ранее мы писали, что глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер обратился к жителям Одессы и области с просьбой присоединиться к всеукраинской минуте молчания 1 октября.
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