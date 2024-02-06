Львів'ян попередили про небезпеку — що сталося

Сильні пориви вітру. Фото: inews.co.uk

У Львові триває негода. Сильні пориви вітру зносять дерева, зупинки та навіть людей. У зв'язку з цим місцевим жителям надали прості поради, як поводитися під час урагану.

Про це повідомляє патрульна поліція Львівщини у вівторок, 6 лютого.

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У поліції порадили дотримуватись простих правил безпеки під час сильних поривів вітру:

уникайте перебувати під розлогими деревами й поруч із будмайданчиками;

залишайтеся на безпечній відстані від білбордів та електричних ліній, оскільки сильні вітри можуть спричинити їх пошкодження;

не паркуйте транспортні засоби під деревами, біля рекламних щитів чи стовпів ліній електропередач;

ретельно закривайте вікна, двері та люки на горищах у вашому будинку;

переконайтеся, що з балконів та лоджій прибрано всі незакріплені предмети, здатні впасти на проїжджу частину.

Повідомлення патрульної поліції Львівщини. Фото: скрbншот

Нагадаємо, в Україні очікується хмарна погода із проясненнями у середу, 7 лютого. Стовпчики термометрів вдень максимально піднімуться до +12 °С. Водночас у більшості регіонів прогнозують сильні пориви вітру.

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