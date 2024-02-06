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Львів'ян попередили про небезпеку — що сталося

6 лютого 2024 22:34
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Львів'ян попередили про небезпеку — що сталося
Сильні пориви вітру. Фото: inews.co.uk
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

У Львові триває негода. Сильні пориви вітру зносять дерева, зупинки та навіть людей. У зв'язку з цим місцевим жителям надали прості поради, як поводитися під час урагану.

Про це повідомляє патрульна поліція Львівщини у вівторок, 6 лютого.

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У поліції порадили дотримуватись простих правил безпеки під час сильних поривів вітру:

  • уникайте перебувати під розлогими деревами й поруч із будмайданчиками;
  • залишайтеся на безпечній відстані від білбордів та електричних ліній, оскільки сильні вітри можуть спричинити їх пошкодження;
  • не паркуйте транспортні засоби під деревами, біля рекламних щитів чи стовпів ліній електропередач;
  • ретельно закривайте вікна, двері та люки на горищах у вашому будинку;
  • переконайтеся, що з балконів та лоджій прибрано всі незакріплені предмети, здатні впасти на проїжджу частину.
вітер
Повідомлення патрульної поліції Львівщини. Фото: скрbншот

Нагадаємо, в Україні очікується хмарна погода із проясненнями у середу, 7 лютого. Стовпчики термометрів вдень максимально піднімуться до +12 °С. Водночас у більшості регіонів прогнозують сильні пориви вітру.

Крім того, харківський бабак Тимко спрогнозував, що весна цього року настане за шість тижнів. Крім того, бабака запитали, що українцям допоможе виграти війну проти РФ.

погода
Львів
негода
поради
вітер
небезпека

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