Львовян предупредили об опасности — что произошло

Сильные порывы ветра. Фото: inews.co.uk

Во Львове продолжается непогода. Сильные порывы ветра сносят деревья, остановки и даже людей. В связи с этим местным жителям предоставили простые советы, как вести себя во время урагана.

Об этом сообщает патрульная полиция Львовской области во вторник, 6 февраля.

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В полиции посоветовали придерживаться простых правил безопасности во время сильных порывов ветра:

избегайте находиться под широкораскидистыми деревьями и рядом с стройплощадками;

оставайтесь на безопасном расстоянии от билбордов и электрических линий, так как сильные ветра могут вызвать их повреждение;

не паркуйте транспортные средства под деревьями, возле рекламных щитов или столбов линий электропередач;

тщательно закрывайте окна, двери и люки на чердаках в вашем доме;

убедитесь, что с балконов и лоджий убраны все незакрепленные предметы, способные упасть на проезжую часть.

Сообщение патрульной полиции Львовской области. Фото: скриншот

Напомним, в Украине ожидается облачная погода с прояснениями в среду, 7 февраля. Столбики термометров днем максимально поднимутся до +12°С. В то же время в большинстве регионов прогнозируют сильные порывы ветра.

Кроме того, харьковский сурок Тимко спрогнозировал, что весна в этом году наступит через шесть недель. Кроме того, у сурка спросили, что украинцам поможет выиграть войну против РФ.