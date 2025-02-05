Погода у Львові 6 лютого — прогноз погоди на завтра

Львів'ян попереджають про негоду — прогноз погоди на завтра
У Львові та області завтра, 6 лютого, буде хмарна та морозна погода. Мешканців регіону попереджають про небезпеку на дорогах — очікується ожеледиця.
Про це повідомляє Львівський регіональний центр з гідрометеорології.
Погода у Львові 6 лютого
В четвер у Львові буде хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують сніг. Вночі та вранці можливий туман, а також ожеледиця.
Температура вночі буде -3...+5 °C, вдень -1...+1 °C. Вітер північно-західний, 3-8 м/с.
Погода у Львівській області 6 лютого
У Львівській області завтра буде хмарна погода. Очікується туман та ожеледь вночі й вранці.
Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура вночі -1...-6 °C, вдень -3...+2 °C.
Нагадаємо, холодну погоду прогнозують завтра й у Харкові та Харківській області. Температура повітря знизиться до -9 °C.
На Київщині в четвер, 6 лютого, істотних опадів не очікується. Разом з тим, синоптики попереджають про небезпеку на дорогах.
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