Погода во Львове 6 февраля — прогноз погоды на завтра

На улице идет снег. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Во Львове и области завтра, 6 февраля, будет облачная и морозная погода. Жителей региона предупреждают об опасности на дорогах — ожидается гололедица.

Об этом сообщает Львовский региональный центр по гидрометеорологии.

Читайте также:

Погода во Львове 6 февраля

В четверг во Львове будет облачно с прояснениями. Синоптики прогнозируют снег. Ночью и утром возможен туман, а также гололедица.

Температура ночью будет -3...+5 °C, днем -1...+1 °C. Ветер северо-западный, 3-8 м/с.

Прогноз погоды во Львове на четверг, 6 февраля. Фото: скриншот

Погода во Львовской области 6 февраля

Во Львовской области завтра будет облачная погода. Ожидается туман и гололед ночью и утром.

Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура ночью -1...-6 °C, днем -3...+2 °C.

Напомним, холодную погоду прогнозируют завтра и в Харькове и Харьковской области. Температура воздуха снизится до -9 °C.

На Киевщине в четверг, 6 февраля, существенных осадков не ожидается. Вместе с тем, синоптики предупреждают об опасности на дорогах.