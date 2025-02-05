Погода во Львове 6 февраля — прогноз погоды на завтра

Львовян предупреждают о непогоде — прогноз погоды на завтра
Во Львове и области завтра, 6 февраля, будет облачная и морозная погода. Жителей региона предупреждают об опасности на дорогах — ожидается гололедица.
Об этом сообщает Львовский региональный центр по гидрометеорологии.
Погода во Львове 6 февраля
В четверг во Львове будет облачно с прояснениями. Синоптики прогнозируют снег. Ночью и утром возможен туман, а также гололедица.
Температура ночью будет -3...+5 °C, днем -1...+1 °C. Ветер северо-западный, 3-8 м/с.
Погода во Львовской области 6 февраля
Во Львовской области завтра будет облачная погода. Ожидается туман и гололед ночью и утром.
Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура ночью -1...-6 °C, днем -3...+2 °C.
Напомним, холодную погоду прогнозируют завтра и в Харькове и Харьковской области. Температура воздуха снизится до -9 °C.
На Киевщине в четверг, 6 февраля, существенных осадков не ожидается. Вместе с тем, синоптики предупреждают об опасности на дорогах.
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