Львів готується до зими — оновлення міських програм на підтримку енергоефективності

Електрогенератори на вулиці. Фото: Новини.LIVE

У Львові триває підготовка до зими. Влада вирішила оновити декілька міських програм.

Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий у Telegram у четвер, 4 липня.

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Оновлення міських програм у Львові

За словами Садового, тепер львівʼяни зможуть отримати до 200 тисяч гривень компенсації за придбані потужні електрогенератори.

В оновлення міських програм входить також відшкодування за сонячні електростанції, а також до 30% на енергозаощаджувальні заходи та ремонти житлових будинків.

"Підприємці мають право отримати до 50% та 300 тис. грн на енергоощадне обладнання", — додав Садовий.

Допис Садового. Фото: скриншот

Нагадаємо, в Україні вигадали новий фейк стосовно відключень електроенергії. В соцмережах поширюється інформація про нібито "зональні" обмеження світла.

Також народний депутат від "Слуги народу" Юрій Камельчук назвав, скільки енергоблоків відновлять в Україні до кінця 2024 року. За його словами, йдеться про вісім.