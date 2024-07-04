Львов готовится к зиме — обновление городских программ в поддержку энергоэффективности

Львовяне могут получить до 200 тыс. грн за приобретенные электрогенераторы — детали
Во Львове продолжается подготовка к зиме. Власти решили обновить несколько городских программ.
Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый в Telegram в четверг, 4 июля.
Обновление городских программ во Львове
По словам Садового, теперь львовяне смогут получить до 200 тысяч гривен компенсации за приобретенные мощные электрогенераторы.
В обновление городских программ входит также возмещение за солнечные электростанции, а также до 30% на энергосберегающие мероприятия и ремонты жилых домов.
"Предприниматели имеют право получить до 50% и 300 тыс грн на энергосберегающее оборудование", — добавил Садовый.
Напомним, в Украине придумали новый фейк об отключениях электроэнергии. В соцсетях распространяется информация о якобы "зональных" ограничениях света.
Также народный депутат от "Слуги народа" Юрий Камельчук назвал, сколько энергоблоков будет восстановлено в Украине до конца 2024 года. По его словам, речь идет о восьми.
Читайте Новини.LIVE!