Львов готовится к зиме — обновление городских программ в поддержку энергоэффективности

Электрогенераторы на улице. Фото: Новини.LIVE

Во Львове продолжается подготовка к зиме. Власти решили обновить несколько городских программ.

Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый в Telegram в четверг, 4 июля.

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Обновление городских программ во Львове

По словам Садового, теперь львовяне смогут получить до 200 тысяч гривен компенсации за приобретенные мощные электрогенераторы.

В обновление городских программ входит также возмещение за солнечные электростанции, а также до 30% на энергосберегающие мероприятия и ремонты жилых домов.

"Предприниматели имеют право получить до 50% и 300 тыс грн на энергосберегающее оборудование", — добавил Садовый.

Пост Садового. Фото: скриншот

Напомним, в Украине придумали новый фейк об отключениях электроэнергии. В соцсетях распространяется информация о якобы "зональных" ограничениях света.

Также народный депутат от "Слуги народа" Юрий Камельчук назвал, сколько энергоблоков будет восстановлено в Украине до конца 2024 года. По его словам, речь идет о восьми.