Львів’яни створили систему захисту для стрільця NOSORIG, яка вже допомагає на передовій

Система захисту для стрільця NOSORIG. Фото: ЛМР

Львівські інженери спільно із співзасновниками львівського дизайн-бюро Hochu rayu, створили систему захисту для стрільця NOSORIG. Це унікальна турель для кулемету, що дозволяє вражати цілі із захищеного місця і вберігати життя військових під час боїв.

Про це повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

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Історія створення NOSORIG

Як розповідають інженери, враховуючи рекомендації військових, виробники зможуть вносити певні корекції чи доповнення та планують серійне виробництво такого захисту.

"Отримуючи іноземну техніку, її потрібно озброїти. І важливо зробити це так, щоб максимально захистити кулеметника. Саме для цього ми створити турель. Це пристрій, який встановлюється на техніку для кулемету і з якого комфортно можна вести вогонь. Ті турелі, які є в нас і за кордоном, це або просто труба, на яку ставиться кулемет, або половинчаста турель, яка прикриває лише низ солдата, а верх повністю відкритий і не захищений. Тому нашим завданням було зробити так, щоб він був і морально, і фізично захищений", — розповідає Віталій Кирилів, співзасновник дизайн-бюро Hochu rayu та військовлслужбовець.

Конструкція турелі з круговим захистом. Фото: ЛМР

Окрім того, напередодні воїнам передали такі турелі — їх виготовили за кошти Львівської громади у межах загальноміської програми підтримки захисників.

Додамо, у 2023 році Львівська громада скерувала вже понад 200 мільйонів гривень на підтримку Збройних Сил України. Ще частина коштів проходить процедуру фінансування або на стадії закупівель.



Нагадаємо, ми раніше писали, що Українська армія до кінця року отримає безпілотники, які зможуть діяти на рівних чи навіть переважаючи російські "Орлани". Німецькі дрони Luna NG є фактично недосяжними для ПЗРК окупантів.