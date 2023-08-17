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Львов'яне создали систему защиты для стрелка NOSORIG, которая уже помогает на передовой

17 августа 2023 12:59
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Марта Байдака
Журналист
Львовяне создали систему защиты для стрелка NOSORIG, которая уже помогает на передовой
Система защиты для стрелка NOSORIG. Фото: ЛГС
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналист

Львовские инженеры совместно с соучредителями львовского дизайн-бюро Hochu rayu создали систему защиты для стрелка NOSORIG. Это уникальная турель для пулемета, позволяющая поражать цели из защищенного места и оберегать жизнь военных во время боев.

Об этом сообщили в пресс-службе Львовского городского совета.

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История создания NOSORIG

Как говорят инженеры, учитывая рекомендации военных, производители смогут вносить определенные коррекции или дополнения и планируют серийное производство такой защиты.

"Получая иностранную технику, ее нужно вооружить. И важно сделать это так, чтобы максимально защитить пулеметчика. Именно для этого мы создать турель. Это устройство, которое устанавливается на технику для пулемета и из которого комфортно можно вести огонь. Те турели, которые есть у нас из-за границы, это либо просто труба, на которую ставится пулемет, либо половинчатая турель, прикрывающая лишь низ солдата, а верх полностью открыт и не защищен. Поэтому нашей задачей было сделать так, чтобы военный был максимально защищен", — рассказывает Виталий Кириллов, соучредитель дизайн-бюро Hochu rayu.

Конструкция турели с круговой защитой. Фото: ЛГС
Конструкция турели с круговой защитой. Фото: ЛГС

Кроме того, накануне воинам передали такие турели — изготовили их за средства Львовской громады в рамках общегородской программы поддержки защитников.

Добавим, в 2023 году Львовская громада направило уже более 200 миллионов гривен в поддержку Вооруженных Сил Украины. Еще часть средств проходит процедуру финансирования или в стадии закупок.

Напомним, мы ранее писали, что Украинская армия до конца года получит беспилотники, которые смогут действовать на равных или даже превосходить российские "Орланы". Немецкие дроны Luna NG фактически недоступны для ПЗРК окупантов.

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