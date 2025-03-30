Акція FreeAzov у Львові 30 березня — люди закликають повернути бійців з російської неволі

Львівʼяни вийшли на акцію FreeAzov — фоторепортаж
У Львові люди вийшли на чергову акцію в підтримку військовополонених. Вони закликають повернути бійців з російської неволі.
Про це повідомляють Новини.LIVE з місця події у неділю, 30 березня.
Акція FreeAzov у Львові
На акцію прийшли сотні людей. Сьогодні вони зібралися перед оперним театром. Участь у заході взяли також діти та військові, які проходять реабілітацію.
У рамках акції запланована пішохідна хода до площі Ринок.
Нагадаємо, 30 березня акція в підтримку військовополонених проходить і в Києві. Новини.LIVE підготували фоторепортаж.
Раніше український лідер Володимир Зеленський повідомив, що загалом з початку повномасштабного вторгнення з полону вдалося повернути 4306 українців.
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