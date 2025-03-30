Акція FreeAzov у Львові 30 березня — люди закликають повернути бійців з російської неволі

Акція на підтримку військовополонених у Львові 30 березня. Фото: Новини.LIVE

У Львові люди вийшли на чергову акцію в підтримку військовополонених. Вони закликають повернути бійців з російської неволі.

Про це повідомляють Новини.LIVE з місця події у неділю, 30 березня.

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На акцію прийшли сотні людей. Сьогодні вони зібралися перед оперним театром. Участь у заході взяли також діти та військові, які проходять реабілітацію.

У рамках акції запланована пішохідна хода до площі Ринок.

Акція на підтримку військовополонених у Львові 30 березня. Фото: Новини.LIVE

Акція на підтримку військовополонених у Львові 30 березня. Фото: Новини.LIVE

Акція на підтримку військовополонених у Львові 30 березня. Фото: Новини.LIVE

Акція на підтримку військовополонених у Львові 30 березня. Фото: Новини.LIVE

Акція на підтримку військовополонених у Львові 30 березня. Фото: Новини.LIVE

Акція на підтримку військовополонених у Львові 30 березня. Фото: Новини.LIVE

Акція на підтримку військовополонених у Львові 30 березня. Фото: Новини.LIVE

Акція на підтримку військовополонених у Львові 30 березня. Фото: Новини.LIVE

Акція на підтримку військовополонених у Львові 30 березня. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, 30 березня акція в підтримку військовополонених проходить і в Києві. Новини.LIVE підготували фоторепортаж.

Раніше український лідер Володимир Зеленський повідомив, що загалом з початку повномасштабного вторгнення з полону вдалося повернути 4306 українців.