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Львівʼяни вийшли на акцію FreeAzov — фоторепортаж

30 березня 2025 14:42
Аркадій Пастула - Редактор
Акція FreeAzov у Львові 30 березня — люди закликають повернути бійців з російської неволі
Акція на підтримку військовополонених у Львові 30 березня. Фото: Новини.LIVE
Аркадій Пастула - Редактор

У Львові люди вийшли на чергову акцію в підтримку військовополонених. Вони закликають повернути бійців з російської неволі.

Про це повідомляють Новини.LIVE з місця події у неділю, 30 березня.

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Акція FreeAzov у Львові

На акцію прийшли сотні людей. Сьогодні вони зібралися перед оперним театром. Участь у заході взяли також діти та військові, які проходять реабілітацію. 

У рамках акції запланована пішохідна хода до площі Ринок.

Акція на підтримку військовополонених у Львові 30 березня
Акція на підтримку військовополонених у Львові 30 березня. Фото: Новини.LIVE
FreeAzov у Львові 30 березня
Акція на підтримку військовополонених у Львові 30 березня. Фото: Новини.LIVE
Акція у Львові 30 березня
Акція на підтримку військовополонених у Львові 30 березня. Фото: Новини.LIVE
Заклик звільнити полонених з полону
Акція на підтримку військовополонених у Львові 30 березня. Фото: Новини.LIVE
Львівʼяни вийшли на акцію FreeAzov 30 березня
Акція на підтримку військовополонених у Львові 30 березня. Фото: Новини.LIVE
Акція FreeAzov у Львові у неділю
Акція на підтримку військовополонених у Львові 30 березня. Фото: Новини.LIVE
Учасники акції на підтримку військовополонених у Львові 30 березня
Акція на підтримку військовополонених у Львові 30 березня. Фото: Новини.LIVE
Люди з плакатами у Львові 30 березня
Акція на підтримку військовополонених у Львові 30 березня. Фото: Новини.LIVE
FreeAzov Львів 30 березня
Акція на підтримку військовополонених у Львові 30 березня. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, 30 березня акція в підтримку військовополонених проходить і в Києві. Новини.LIVE підготували фоторепортаж.

Раніше український лідер Володимир Зеленський повідомив, що загалом з початку повномасштабного вторгнення з полону вдалося повернути 4306 українців.

війна ЗСУ Львів полонені бригада "Азов"
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