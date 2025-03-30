Акция FreeAzov во Львове 30 марта — люди призывают вернуть бойцов из российской неволи

Акция в поддержку военнопленных во Львове 30 марта. Фото: Новини.LIVE

Во Львове люди вышли на очередную акцию в поддержку военнопленных. Они призывают вернуть бойцов из российской неволи.

Об этом сообщают Новини.LIVE с места события в воскресенье, 30 марта.

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На акцию пришли сотни людей. Сегодня они собрались перед оперным театром. Участие в мероприятии приняли также дети и военные, которые проходят реабилитацию.

В рамках акции запланировано пешеходное шествие до площади Рынок.

Акция в поддержку военнопленных во Львове 30 марта. Фото: Новини.LIVE

Акция в поддержку военнопленных во Львове 30 марта. Фото: Новини.LIVE

Акция в поддержку военнопленных во Львове 30 марта. Фото: Новини.LIVE

Акция в поддержку военнопленных во Львове 30 марта. Фото: Новини.LIVE

Акция в поддержку военнопленных во Львове 30 марта. Фото: Новини.LIVE

Акция в поддержку военнопленных во Львове 30 марта. Фото: Новини.LIVE

Акция в поддержку военнопленных во Львове 30 марта. Фото: Новини.LIVE

Акция в поддержку военнопленных во Львове 30 марта. Фото: Новини.LIVE

Акция в поддержку военнопленных во Львове 30 марта. Фото: Новини.LIVE

Напомним, 30 марта акция в поддержку военнопленных проходит и в Киеве. Новини.LIVE подготовили фоторепортаж.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что всего с начала полномасштабного вторжения из плена удалось вернуть 4306 украинцев.