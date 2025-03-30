Акция FreeAzov во Львове 30 марта — люди призывают вернуть бойцов из российской неволи

Львовяне вышли на акцию FreeAzov — фоторепортаж
Во Львове люди вышли на очередную акцию в поддержку военнопленных. Они призывают вернуть бойцов из российской неволи.
Об этом сообщают Новини.LIVE с места события в воскресенье, 30 марта.
Акция FreeAzov во Львове
На акцию пришли сотни людей. Сегодня они собрались перед оперным театром. Участие в мероприятии приняли также дети и военные, которые проходят реабилитацию.
В рамках акции запланировано пешеходное шествие до площади Рынок.
Напомним, 30 марта акция в поддержку военнопленных проходит и в Киеве. Новини.LIVE подготовили фоторепортаж.
Ранее украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что всего с начала полномасштабного вторжения из плена удалось вернуть 4306 украинцев.
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