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Львів'яни висловили думку, чого не вистачає Україні для перемоги – опитування

10 січня 2024 18:23
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Львів'яни висловили думку, чого не вистачає Україні для перемоги – опитування
Українці йдуть по вулиці. Фото: zn.ua
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Жителі Львова висловили думку, чого не вистачає Україні для перемоги. Оптування показало, що українцям треба діяти, а не сподіваються на швидку перемогу.

Про це мешканці Львова розповіли кореспондентові Новини.LIVE

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Що Україні не вистачає для швидкої перемоги

Львів'яни висловлювали різну думку щодо перемоги України. На думку одних, нам не вистачає зброї, свідомості, людей, щоби йшли захищати.

Інші кажуть, що українці мають припинити сподіватися на швидку перемогу та почати щось робити для цієї перемоги.

Також львів'яни вважають, що український бізнес має вийти з тіньових бізнесів та почати сплачувати прозоро податки.

А от хтось вважає, що українцям не вистачає єдності народу.

"Не вистачає впевненості в собі, щоб кожен став на захист, а не ухилявся і не ховався", — каже мешканка Львова.

Нагадаємо, що більшість українців продовжують вірити у перемогу над російськими загарбниками.

Також ми повідомляли, що російський диктатор Володимир Путін восени 2022 року мав три сценарії розвитку подій, які стали б причиною застосування ядерної зброї. Серед них також перемога у війні України.

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