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Львовяне выразили мнение, чего не хватает Украине для победы — опрос

10 января 2024 18:23
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Львовяне выразили мнение, чего не хватает Украине для победы — опрос
Украинцы идут по улице. Фото: zn.ua
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Жители Львова выразили мнение, чего не хватает Украине для победы. Опрос показал, что украинцам нужно действовать, а не надеются на быструю победу.

Об этом жители Львова рассказали корреспонденту Новини.LIVE

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Львовяне выражали разное мнение по вопросу победы Украины. По мнению одних, нам не хватает оружия, сознательности, людей, чтобы шли защищать.

Другие говорят, что украинцы должны перестать надеяться на быструю победу и начать что-то делать для этой победы.

Также львовяне считают, что украинский бизнес должен выйти из теневых бизнесов и начать платить прозрачно налоги.

А вот кто-то считает, что украинцам не хватает единства народа.

"Не хватает уверенности в себе, чтобы каждый встал на защиту, а не отлынивал и не прятался", — говорит жительница Львова.

Напомним, что большинство украинцев продолжают верить в победу над российскими захватчиками.

Также мы сообщали, что российский диктатор Владимир Путин осенью 2022 года имел три сценария развития событий, которые бы стали причиной применения ядерного оружия. Среди них также победа в войне Украины.

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