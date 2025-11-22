Вшанування жертв Голодомору у Львові — містяни запалили лампадки пам’яті

Вшанування жертв Голодомору. Фото: Новини.LIVE

У Львові у суботу, 22 листопада, вшанували жертв Голодомору. Люди вийшли на вулицю та запалили лампадки.

На місці події побувала кореспондентка Новини.LIVE Марта Байдака.

Вшанування жертв Голодомору у Львові

Львівʼяни взяли участь у спільній молитві та загальноукраїнській акції "Запали свічку пам’яті".

Львівʼяни з лампадками. Фото: Новини.LIVE

Вшанування жертв Голодомору у Львові. Фото: Новини.LIVE

Діти на акції у Львові. Фото: Новини.LIVE

Свічки у Львові 22 листопада. Фото: Новини.LIVE

Священники. Фото: Новини.LIVE

День памʼяті жертв Голодомору в Україні. Фото: Новини.LIVE

Вшанування жертв Голодомору у Львові. Фото: Новини.LIVE

Лампадки у Львові. Фото: Новини.LIVE

Львівʼяни на акції. Фото: Новини.LIVE

Вшанування жертв Голодомору у Львові. Фото: Новини.LIVE

