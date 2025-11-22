Вшанування жертв Голодомору у Львові — містяни запалили лампадки пам’яті

Львівʼяни вшанували жертв Голодомору — фоторепортаж
Дата публікації: 22 листопада 2025 18:36
Оновлено: 18:43
Вшанування жертв Голодомору. Фото: Новини.LIVE
У Львові у суботу, 22 листопада, вшанували жертв Голодомору. Люди вийшли на вулицю та запалили лампадки.
На місці події побувала кореспондентка Новини.LIVE Марта Байдака.
Вшанування жертв Голодомору у Львові
Львівʼяни взяли участь у спільній молитві та загальноукраїнській акції "Запали свічку пам’яті".
Нагадаємо, Новини.LIVE розповідали про День памʼяті жертв Голодомору в Україні.
Крім того, український лідер Володимир Зеленський разом з дружиною Оленою Зеленською вшанували памʼять жертв Голодомору.
