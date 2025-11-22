Відео
Львівʼяни вшанували жертв Голодомору — фоторепортаж

Львівʼяни вшанували жертв Голодомору — фоторепортаж

Ua ru
Дата публікації: 22 листопада 2025 18:36
Оновлено: 18:43
Вшанування жертв Голодомору у Львові — містяни запалили лампадки пам'яті
Вшанування жертв Голодомору. Фото: Новини.LIVE

У Львові у суботу, 22 листопада, вшанували жертв Голодомору. Люди вийшли на вулицю та запалили лампадки.

На місці події побувала кореспондентка Новини.LIVE Марта Байдака.

Вшанування жертв Голодомору у Львові

Львівʼяни взяли участь у спільній молитві та загальноукраїнській акції "Запали свічку пам’яті".

Вшанування жертв Голодомору у Львові
Львівʼяни з лампадками. Фото: Новини.LIVE
У Львові вшанували памʼять жертв Голодомору
Вшанування жертв Голодомору у Львові. Фото: Новини.LIVE
День пам'яті жертв голодомору
Діти на акції у Львові. Фото: Новини.LIVE
День пам'яті жертв голодомору у Львові
Свічки у Львові 22 листопада. Фото: Новини.LIVE
Акція у Львові до Дня жертв памʼяті Голодомору
Священники. Фото: Новини.LIVE
Акція у Львові
День памʼяті жертв Голодомору в Україні. Фото: Новини.LIVE
Львів 22 листопада
Вшанування жертв Голодомору у Львові. Фото: Новини.LIVE
Львівʼяни вшанували памʼять жертв Голодомору
Лампадки у Львові. Фото: Новини.LIVE
день пам'яті жертв голодомору
Львівʼяни на акції. Фото: Новини.LIVE
Вшанування жертв Голодомору 22 листопада у Львові
Вшанування жертв Голодомору у Львові. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, Новини.LIVE розповідали про День памʼяті жертв Голодомору в Україні

Крім того, український лідер Володимир Зеленський разом з дружиною Оленою Зеленською вшанували памʼять жертв Голодомору.

Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
