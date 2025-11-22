Видео
Україна
Видео

Львовяне почтили память жертв Голодомора — фоторепортаж

Львовяне почтили память жертв Голодомора — фоторепортаж

Ua ru
Дата публикации 22 ноября 2025 18:36
обновлено: 18:43
Чествование жертв Голодомора во Львове — горожане зажгли лампадки памяти
Чествование жертв Голодомора. Фото: Новини.LIVE

Во Львове в субботу, 22 ноября, почтили память жертв Голодомора. Люди вышли на улицу и зажгли лампадки.

На месте происшествия побывала корреспондентка Новини.LIVE Марта Байдака.

Читайте также:

Чествование жертв Голодомора во Львове

Львовяне приняли участие в совместной молитве и всеукраинской акции "Зажги свечу памяти".

Вшанування жертв Голодомору у Львові
Львовяне с лампадками. Фото: Новини.LIVE
У Львові вшанували памʼять жертв Голодомору
Чествование жертв Голодомора во Львове. Фото: Новини.LIVE
День пам'яті жертв голодомору
Дети на акции во Львове. Фото: Новини.LIVE
День пам'яті жертв голодомору у Львові
Свечи во Львове 22 ноября. Фото: Новини.LIVE
Акція у Львові до Дня жертв памʼяті Голодомору
Священники. Фото: Новини.LIVE
Акція у Львові
День памяти жертв Голодомора в Украине. Фото: Новини.LIVE
Львів 22 листопада
Чествование жертв Голодомора во Львове. Фото: Новини.LIVE
Львівʼяни вшанували памʼять жертв Голодомору
Лампадки во Львове. Фото: Новини.LIVE
день пам'яті жертв голодомору
Львовяне на акции. Фото: Новини.LIVE
Вшанування жертв Голодомору 22 листопада у Львові
Чествование жертв Голодомора во Львове. Фото: Новини.LIVE

Напомним, Новини.LIVE рассказывали о Дне памяти жертв Голодомора в Украине.

Кроме того, украинский лидер Владимир Зеленский вместе с женой Еленой Зеленской почтили память жертв Голодомора.

Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
