Чествование жертв Голодомора во Львове — горожане зажгли лампадки памяти

Львовяне почтили память жертв Голодомора — фоторепортаж
Ua ru
Дата публикации 22 ноября 2025 18:36
обновлено: 18:43
Чествование жертв Голодомора. Фото: Новини.LIVE
Во Львове в субботу, 22 ноября, почтили память жертв Голодомора. Люди вышли на улицу и зажгли лампадки.
На месте происшествия побывала корреспондентка Новини.LIVE Марта Байдака.
Реклама
Читайте также:
Чествование жертв Голодомора во Львове
Львовяне приняли участие в совместной молитве и всеукраинской акции "Зажги свечу памяти".
Напомним, Новини.LIVE рассказывали о Дне памяти жертв Голодомора в Украине.
Кроме того, украинский лидер Владимир Зеленский вместе с женой Еленой Зеленской почтили память жертв Голодомора.
Читайте Новини.LIVE!
Реклама