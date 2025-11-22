Чествование жертв Голодомора во Львове — горожане зажгли лампадки памяти

Чествование жертв Голодомора. Фото: Новини.LIVE

Во Львове в субботу, 22 ноября, почтили память жертв Голодомора. Люди вышли на улицу и зажгли лампадки.

На месте происшествия побывала корреспондентка Новини.LIVE Марта Байдака.

Чествование жертв Голодомора во Львове

Львовяне приняли участие в совместной молитве и всеукраинской акции "Зажги свечу памяти".

Львовяне с лампадками. Фото: Новини.LIVE

Чествование жертв Голодомора во Львове. Фото: Новини.LIVE

Дети на акции во Львове. Фото: Новини.LIVE

Свечи во Львове 22 ноября. Фото: Новини.LIVE

Священники. Фото: Новини.LIVE

День памяти жертв Голодомора в Украине. Фото: Новини.LIVE

Чествование жертв Голодомора во Львове. Фото: Новини.LIVE

Лампадки во Львове. Фото: Новини.LIVE

Львовяне на акции. Фото: Новини.LIVE

Чествование жертв Голодомора во Львове. Фото: Новини.LIVE

Напомним, Новини.LIVE рассказывали о Дне памяти жертв Голодомора в Украине.

Кроме того, украинский лидер Владимир Зеленский вместе с женой Еленой Зеленской почтили память жертв Голодомора.