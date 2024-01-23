Львів'яни залишилися без тепла та гарячої води через кібератаку на "Львівтеплоенерго"

Працівники "Львівтеплоенерго". Фото ілюстративне: Львівська міська рада

У ніч проти 23 січня стався масштабний збій у роботі системи теплопостачання "Львівтеплоенерго". У зв'язку з цим частина Сихова у Львові залишилася без теплопостачання та гарячої води.

Про це повідомили у Львівській міській раді.

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У "Львівтеплоенерго" припускають, що причиною збою в роботі стала хакерська атака, втім наразі цю інформацію ще перевіряють.

"Сьогодні вночі приблизно о 02:00 стався збій у системі роботи наших ІТП. Маємо підозри на зовнішнє втручання, однак ця інформація зараз перевіряється правоохоронними органами", — йдеться у повідомленні.

У підприємстві зазначають, що до кінця дня планують повністю відновити подачу тепла і гарячої води споживачам.

Нагадаємо, нещодавно ми повідомляли, що в Україні деяким категоріям громадян, які постраждали через війну, компенсують витрати на комунальні послуги, також забезпечать дровами. Йдеться про проєкт "Гроші на теплу зиму".

Також в Україні претендувати на отримання житлової субсидії можуть не лише власники житла чи прописані у ньому члени родини. На допомогу з оплати житлово-комунальних послуг мають право також орендарі та внутрішньо переміщені особи (ВПО).