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Львів'яни залишилися без тепла та гарячої води через кібератаку на "Львівтеплоенерго"

23 січня 2024 17:20
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Козюк Тетяна
редактор
Львів'яни залишилися без тепла та гарячої води через кібератаку на "Львівтеплоенерго"
Працівники "Львівтеплоенерго". Фото ілюстративне: Львівська міська рада
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

У ніч проти 23 січня стався масштабний збій у роботі системи теплопостачання "Львівтеплоенерго". У зв'язку з цим частина Сихова у Львові залишилася без теплопостачання та гарячої води. 

Про це повідомили у Львівській міській раді

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У "Львівтеплоенерго" припускають, що причиною збою в роботі стала хакерська атака, втім наразі цю інформацію ще перевіряють.  

"Сьогодні вночі приблизно о 02:00 стався збій у системі роботи наших ІТП. Маємо підозри на зовнішнє втручання, однак ця інформація зараз перевіряється правоохоронними органами", — йдеться у повідомленні. 

У підприємстві зазначають, що до кінця дня планують повністю відновити подачу тепла і гарячої води споживачам. 

Нагадаємо, нещодавно ми повідомляли, що в Україні деяким категоріям громадян, які постраждали через війну, компенсують витрати на комунальні послуги, також забезпечать дровами. Йдеться про проєкт "Гроші на теплу зиму".

Також в Україні претендувати на отримання житлової субсидії можуть не лише власники житла чи прописані у ньому члени родини. На допомогу з оплати житлово-комунальних послуг мають право також орендарі та внутрішньо переміщені особи (ВПО).

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теплоенерго
Львів
кібератака
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теплопостачання
світло

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