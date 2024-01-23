Львовяне остались без тепла и горячей воды из-за кибератаки на "Львовтеплоэнерго"
В ночь на 23 января произошел масштабный сбой в работе системы теплоснабжения "Львовтеплоэнерго". В связи этим часть Сихова во Львове осталась без теплоснабжения и горячей воды.
Об этом сообщили во Львовском городском совете.
Когда вернут теплоснабжение и воду в Сыхове
Во "Львовтеплоэнерго" предполагают, что причиной сбоя в работе стала хакерская атака, впрочем, эту информацию еще проверяют.
"Сегодня ночью примерно в 02:00 произошел сбой в системе работы наших ИТР. Есть подозрения на внешнее вмешательство, однако эта информация сейчас проверяется правоохранительными органами", — говорится в сообщении.
В предприятии отмечают, что до конца дня планируется полностью восстановить подачу тепла и горячей воды потребителям.
Напомним, недавно мы сообщали, что в Украине некоторым категориям граждан, пострадавших в результате войны, компенсируют расходы на коммунальные услуги, также обеспечат дровами. Речь идет о проекте "Деньги на теплую зиму".
Также в Украине претендовать на получение жилищной субсидии могут не только владельцы жилья или прописанные в нем члены семьи. На помощь по оплате жилищно-коммунальных услуг имеют право арендаторы и внутренне перемещенные лица (ВПЛ).
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