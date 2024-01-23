Львовяне остались без тепла и горячей воды из-за кибератаки на "Львовтеплоэнерго"

Работники "Львовтеплоэнерго". Фото иллюстративное: Львовский городской совет

В ночь на 23 января произошел масштабный сбой в работе системы теплоснабжения "Львовтеплоэнерго". В связи этим часть Сихова во Львове осталась без теплоснабжения и горячей воды.

Об этом сообщили во Львовском городском совете.

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Во "Львовтеплоэнерго" предполагают, что причиной сбоя в работе стала хакерская атака, впрочем, эту информацию еще проверяют.

"Сегодня ночью примерно в 02:00 произошел сбой в системе работы наших ИТР. Есть подозрения на внешнее вмешательство, однако эта информация сейчас проверяется правоохранительными органами", — говорится в сообщении.

В предприятии отмечают, что до конца дня планируется полностью восстановить подачу тепла и горячей воды потребителям.

Напомним, недавно мы сообщали, что в Украине некоторым категориям граждан, пострадавших в результате войны, компенсируют расходы на коммунальные услуги, также обеспечат дровами. Речь идет о проекте "Деньги на теплую зиму".

Также в Украине претендовать на получение жилищной субсидии могут не только владельцы жилья или прописанные в нем члены семьи. На помощь по оплате жилищно-коммунальных услуг имеют право арендаторы и внутренне перемещенные лица (ВПЛ).