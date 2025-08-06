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Головна Львів Львів’яни зізнались, ким би стали, якби не гроші

Львів’яни зізнались, ким би стали, якби не гроші

Ua ru
Дата публікації: 6 серпня 2025 18:47
Ким мріють бути львів’яни у 2025 році – опитування
Перехожі у Львові. Ілюстративне фото: Новини.LIVE / Ігор Кузнєцов

Уявіть світ, де зарплати, податки і рахунки — не проблема. У ньому професії обирають не заради грошей, а за покликом серця. 

Новини.LIVE запитали у людей на вулицях  Львові: ким ви працюєте зараз і ким би хотіли стати, якби гроші не мали жодного значення?

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Ким би ви стали, якби гроші не мали значення

У переліку відповідей — творчі професії, подорожі, робота з дітьми, з природою чи людьми. Часто — те, що дає емоцію, сенс і свободу. Те, що обираєш серцем, а не гаманцем.

"Я працюю менеджеркою з реклами. Мабуть, хотіла б бути  мандрівником. Мандрувала б. Бо ось я вперше побувала за кордоном і побачила, що всюди — дуже різні люди, дуже різні країни, дуже різна краса. Я б хотіла все це побачити", — відповідає жінка.

"Я приватний підприємець. Якщо уявити, що гроші не мають значення — хотіла б стати вчителем. Мені подобається працювати з дітьми, це справжня робота", — розповідає львів'янка.

"Зараз я бухгалтер. Моя мрія — створювати ювелірні прикраси. Це красиво. Це про естетику", — додає пані зі Львова.

"Я митний брокер. Але якби гроші не мали значення — я б працювала з людьми. Мені подобаються діти, емоції, людські історії. Думаю, я була хорошим фотографом", — каже респондентка.

Нагадаємо, ми раніше писали, яких фахівців шукають у 2025 році.

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робота Львів гроші опитування професії
Марта Байдака - Журналіст
Автор:
Марта Байдака
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