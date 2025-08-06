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Львовяне признались, кем бы стали, если бы не деньги

Ua ru
Дата публикации 6 августа 2025 18:47
Кем мечтают быть львовяне в 2025 году - опрос
Прохожие во Львове. Иллюстративное фото: Новини.LIVE / Игорь Кузнецов

Представьте мир, где зарплаты, налоги и счета — не проблема. В нем профессии выбирают не ради денег, а по зову сердца.

Новини.LIVE спросили у людей на улицах Львова: кем вы работаете сейчас и кем бы хотели стать, если бы деньги не имели никакого значения?

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Кем бы вы стали, если бы деньги не имели значения

В перечне ответов — творческие профессии, путешествия, работа с детьми, с природой или людьми. Часто — то, что дает эмоцию, смысл и свободу. То, что выбираешь сердцем, а не кошельком.

"Я работаю менеджером по рекламе. Пожалуй, хотела бы быть путешественником. Путешествовала бы. Потому что вот я впервые побывала за границей и увидела, что везде - очень разные люди, очень разные страны, очень разная красота. Я бы хотела все это увидеть", — отвечает женщина.

"Я частный предприниматель. Если представить, что деньги не имеют значения — хотела бы стать учителем. Мне нравится работать с детьми, это настоящая работа", — рассказывает львовянка.

"Сейчас я бухгалтер. Моя мечта  создавать ювелирные украшения. Это красиво. Это об эстетике", — добавляет дама из Львова.

"Я таможенный брокер. Но если бы деньги не имели значения  я бы работала с людьми. Мне нравятся дети, эмоции, человеческие истории. Думаю, я была бы хорошим фотографом", — говорит респондентка.

Напомним, мы ранее писали, каких специалистов ищут в 2025 году.

Мы также писали, какие профессии может автоматизировать ИИ.

работа Львов деньги опрос профессии
Марта Байдака - Журналист
Автор:
Марта Байдака
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