Львів’яни можуть безкоштовно перевірити тиск зір та родимки

Консультація лікаря. Фото: скриншот

У Львові стартував "Тиждень здоров’я" — ініціатива міського управління охорони здоров’я, яка надає мешканцям можливість безоплатно пройти базові обстеження, проконсультуватися з лікарями та дізнатися більше про стан свого здоров’я. Протягом тижня в різних районах міста працюють спеціально облаштовані намети, де кожен охочий може виміряти тиск, рівень глюкози в крові, пройти тестування на ВІЛ та гепатити, а також проконсультуватися зі спеціалістами.

Про це повідомляє кореспондентка Новини.LIVE Марта Байдака, яка поспілкувалася з лікарями.

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Як розповіла лікарка-інтерн Марина Бендак, у таких пунктах вимірюють артеріальний тиск, пульс, перевіряють гостроту зору, рівень цукру, проводять швидкі тести на ВІЛ та гепатити. Окрім того, цього року мешканці можуть вперше отримати безкоштовну консультацію дерматолога й стоматолога.

Керівниця міського управління здоров’я Марта Матюшко зазначила, що "Тиждень здоров’я" охопить усі райони міста, включно з віддаленими територіями, такими як Винники, Рудно, Білогорща. Також намети встановлюють біля університетів — зокрема Львівської політехніки та ЛНУ ім. Франка, щоби залучити молодь і звернути увагу на важливість профілактики ще з юного віку.

Палатка. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Серед нововведень — безконтактна тонометрія (вимірювання очного тиску), перевірка родимок та новоутворень за допомогою дерматоскопа, а також безкоштовне ЕКГ.

За словами Матюшко, ініціатива повернулася після перерви, спричиненої пандемією та початком повномасштабного вторгнення, коли багато людей відклали піклування про своє здоров’я.

Львів'яни спілкуються з лікарями. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Як показує практика, черги до дерматолога — одні з найдовших, адже з настанням літа багато людей прагнуть перевірити шкіру, особливо новоутворення, через вплив сонця. Організатори закликають усіх охочих долучатися до акції й не відкладати турботу про власне здоров’я.

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