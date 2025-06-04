Львовяне могут бесплатно проверить давление зрение и родинки

Консультация врача. Фото: скриншот

Во Львове стартовала "Неделя здоровья" — инициатива городского управления здравоохранения, которая предоставляет жителям возможность бесплатно пройти базовые обследования, проконсультироваться с врачами и узнать больше о состоянии своего здоровья. В течение недели в разных районах города работают специально оборудованные палатки, где каждый желающий может измерить давление, уровень глюкозы в крови, пройти тестирование на ВИЧ и гепатиты, а также проконсультироваться со специалистами.

Об этом сообщает корреспондентка Новини.LIVE Марта Байдака, которая пообщалась с врачами.

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Как рассказала врач-интерн Марина Бендак, в таких пунктах измеряют артериальное давление, пульс, проверяют остроту зрения, уровень сахара, проводят быстрые тесты на ВИЧ и гепатиты. Кроме того, в этом году жители могут впервые получить бесплатную консультацию дерматолога и стоматолога.

Руководитель городского управления здоровья Марта Матюшко отметила, что "Неделя здоровья" охватит все районы города, включая отдаленные территории, такие как Винники, Рудно, Белогорща. Также палатки устанавливают возле университетов — в частности Львовской политехники и ЛНУ им. Франко, чтобы привлечь молодежь и обратить внимание на важность профилактики еще с юного возраста.

Палатка. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Среди нововведений — бесконтактная тонометрия (измерение глазного давления), проверка родинок и новообразований с помощью дерматоскопа, а также бесплатное ЭКГ.

По словам Матюшко, инициатива вернулась после перерыва, вызванного пандемией и началом полномасштабного вторжения, когда многие люди отложили заботу о своем здоровье.

Львовяне общаются с врачами. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Как показывает практика, очереди к дерматологу — одни из самых длинных, ведь с наступлением лета многие люди стремятся проверить кожу, особенно новообразования, из-за влияния солнца. Организаторы призывают всех желающих участвовать в акции и не откладывать заботу о собственном здоровье.

Напомним, ученые из Японии разработали искусственную кровь, которая подходит для всех групп. Также исследователи узнали, какие вирусы со временем стали полезны для здоровья человека.