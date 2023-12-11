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Львів'янин до смерті забив чоловіка молотком — суд виніс рішення

11 грудня 2023 19:54
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Львів'янин до смерті забив чоловіка молотком — суд виніс рішення
Руки чоловіка за гратами. Фото: Варта1
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

У Львові чоловік отримав 11 років за вбивство. Загалом він наніс своїй жертві близько двадцяти ударів молотком по голові.

Про це повідомили у Львівській обласній прокуратурі.

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У Львові суд визнав винним 37-річного львів’янина, який здійснив умисне вбивство. Йому призначили покарання у вигляді 11 років позбавлення волі.

Прокуратурі вдалося довести, що у вересні 2019 року обвинувачений, перебуваючи у Львові, вбив чоловіка у його квартирі.

За попередньою версією, між чоловіками виник конфлікт, який із словесной сварки переріс у бійку. Під час сутички фігурант завдав потерпілому близько двадцяти ударів молотком по голові. Після цього він втік з помешкання, замкнувши за свобою двері за допомогою ключа. 

Тіло чоловіка виявили працівники ЖЕКу та правоохоронці приблизно через тиждень після смерті. Наразі обвинувачений перебуває під вартою.

Раніше ми повідомляли, в Одесі правоохоронці затримали чоловіка, який до смерті побив містянина. Охоронець автостанції запідозрив потерпілого у крадіжці грошей та наніс тяжких тілесних ушкоджень.

Нагадуємо, що у Києві до правоохоронців надійшло повідомлення про зникнення військового у дорозі до шпиталю. Тіло чоловіка знайшли в одній з водойм столиці, а його автівку у спальному районі. 

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