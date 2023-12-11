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Львовянин до смерти забил мужчину молотком — суд вынес решение

11 декабря 2023 19:54
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Львовянин до смерти забил мужчину молотком — суд вынес решение
Руки мужчины за решеткой. Фото: Стража1
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Во Львове мужчина получил 11 лет за убийство. В общей сложности он нанес своей жертве около двадцати ударов молотком по голове.

Об этом сообщили во Львовской областной прокуратуре.

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Наносил удары молотком.

Во Львове суд признал виновным 37-летнего львовянина, совершившего умышленное убийство. Ему назначили наказание в виде 11 лет лишения свободы.

Прокуратуре удалось доказать, что в сентябре 2019 обвиняемый, находясь во Львове, убил мужчину в его квартире.

По предварительной версии, между мужчинами возник конфликт, который из словесной ссоры перерос в драку. Во время стычки фигурант нанес потерпевшему около двадцати ударов молотком по голове. После этого он сбежал из дома, заперев за собой дверь с помощью ключа.

Тело мужчины обнаружили работники ЖЭКа и правоохранители примерно через неделю после смерти. В настоящее время обвиняемый находится под стражей.

Ранее мы сообщали, в Одессе правоохранители задержали мужчину, который до смерти избил горожанина. Охранник автостанции заподозрил потерпевшего в краже денег и нанес тяжкие телесные повреждения.

Напоминаем, что в Киеве в милицию поступило сообщение об исчезновении военного в пути в госпиталь. Тело мужчины нашли в одном из водоемов столицы, а его автомобиль в спальном районе.

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