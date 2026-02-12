СБУ викрила у Львові коригувальника російських ударів

Співробітники СБУ та затриманий фігурант. Фото: СБУ

Співробітники Служби безпеки України викрили коригувальника російських ударів у Львові. Фігурант збирав дані про місця дислокації Сил оборони для ворожих атак.

Про це повідомила пресслужба СБУ у Telegram у четвер, 12 лютого, передає Новини.LIVE.

Коригування російських ударів у Львові

Поплічником росіян виявився 21-річний місцевий житель, який мав ігрову залежність та шукав "легкі заробітки" у Telegram, аби сплатити борги. Там фігуранта завербував ворожий куратор, який запропонував йому співпрацю в обмін на гроші.

Коригувальника затримали за місцем проживання.

"Як встановило розслідування, фігурант обходив обласний центр та його околиці, де за допомогою мобільного застосунку фіксував координати місць зосередження особового складу Сил оборони", — йдеться у повідомленні.

Крім того, зловмисник намагався виявити військові частини та інші режимні обʼєкти, які могли стати "цілями" для російських ударів.

Зібрані дані фігурант зберігав на своєму телефоні.

Покарання російському поплічнику

Слідчі СБУ оголосили фігуранту підозру в несанкціонованому поширенні інформації про розташування ЗСУ в умовах воєнного стану.

Наразі зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Поплічнику російських окупантів загрожує до 12 років тюрми.

Допис СБУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Рівному викрили росіянина, який на замовлення російської ФСБ шпигував за українськими військовими.

Раніше у Харківській області викрили агента російської розвідки, який був в одному з підрозділів ЗСУ.