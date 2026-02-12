Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Львів Львівʼянин коригував російські удари по місту — деталі від СБУ

Львівʼянин коригував російські удари по місту — деталі від СБУ

Ua ru
Дата публікації: 12 лютого 2026 14:48
СБУ викрила у Львові коригувальника російських ударів
Співробітники СБУ та затриманий фігурант. Фото: СБУ

Співробітники Служби безпеки України викрили коригувальника російських ударів у Львові. Фігурант збирав дані про місця дислокації Сил оборони для ворожих атак.

Про це повідомила пресслужба СБУ у Telegram у четвер, 12 лютого, передає Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Коригування російських ударів у Львові

Поплічником росіян виявився 21-річний місцевий житель, який мав ігрову залежність та шукав "легкі заробітки" у Telegram, аби сплатити борги. Там фігуранта завербував ворожий куратор, який запропонував йому співпрацю в обмін на гроші.

Коригувальника затримали за місцем проживання.

"Як встановило розслідування, фігурант обходив обласний центр та його околиці, де за допомогою мобільного застосунку фіксував координати місць зосередження особового складу Сил оборони", — йдеться у повідомленні.

Крім того, зловмисник намагався виявити військові частини та інші режимні обʼєкти, які могли стати "цілями" для російських ударів. 

Зібрані дані фігурант зберігав на своєму телефоні.

Покарання російському поплічнику

Слідчі СБУ оголосили фігуранту підозру в несанкціонованому поширенні інформації про розташування ЗСУ в умовах воєнного стану.

Наразі зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Поплічнику російських окупантів загрожує до 12 років тюрми.

null
Допис СБУ. Фото: скриншот
null
Допис СБУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Рівному викрили росіянина, який на замовлення російської ФСБ шпигував за українськими військовими.

Раніше у Харківській області викрили агента російської розвідки, який був в одному з підрозділів ЗСУ.

СБУ війна ЗСУ Львів обстріли Росія
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації