СБУ разоблачила во Львове корректировщика российских ударов

Львовянин корректировал российские удары по городу — детали от СБУ
Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили корректировщика российских ударов во Львове. Фигурант собирал данные о местах дислокации Сил обороны для вражеских атак.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ в Telegram в четверг, 12 февраля, передает Новини.LIVE.
Корректировка российских ударов во Львове
Пособником россиян оказался 21-летний местный житель, который имел игровую зависимость и искал "легкие заработки" в Telegram, чтобы оплатить долги. Там фигуранта завербовал вражеский куратор, который предложил ему сотрудничество в обмен на деньги.
Корректировщика задержали по месту жительства.
"Как установило расследование, фигурант обходил областной центр и его окрестности, где с помощью мобильного приложения фиксировал координаты мест сосредоточения личного состава Сил обороны", — говорится в сообщении.
Кроме того, злоумышленник пытался обнаружить воинские части и другие режимные объекты, которые могли стать "целями" для российских ударов.
Собранные данные фигурант хранил на своем телефоне.
Наказание российскому пособнику
Следователи СБУ объявили фигуранту подозрение в несанкционированном распространении информации о расположении ВСУ в условиях военного положения.
Сейчас злоумышленник находится под стражей без права внесения залога. Пособнику российских оккупантов грозит до 12 лет тюрьмы.
Напомним, в Ровно разоблачили россиянина, который по заказу российской ФСБ шпионил за украинскими военными.
Ранее в Харьковской области разоблачили агента российской разведки, который был в одном из подразделений ВСУ.
Читайте Новини.LIVE!