СБУ разоблачила во Львове корректировщика российских ударов

Сотрудники СБУ и задержанный фигурант. Фото: СБУ

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили корректировщика российских ударов во Львове. Фигурант собирал данные о местах дислокации Сил обороны для вражеских атак.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ в Telegram в четверг, 12 февраля, передает Новини.LIVE.

Корректировка российских ударов во Львове

Пособником россиян оказался 21-летний местный житель, который имел игровую зависимость и искал "легкие заработки" в Telegram, чтобы оплатить долги. Там фигуранта завербовал вражеский куратор, который предложил ему сотрудничество в обмен на деньги.

Корректировщика задержали по месту жительства.

"Как установило расследование, фигурант обходил областной центр и его окрестности, где с помощью мобильного приложения фиксировал координаты мест сосредоточения личного состава Сил обороны", — говорится в сообщении.

Кроме того, злоумышленник пытался обнаружить воинские части и другие режимные объекты, которые могли стать "целями" для российских ударов.

Собранные данные фигурант хранил на своем телефоне.

Наказание российскому пособнику

Следователи СБУ объявили фигуранту подозрение в несанкционированном распространении информации о расположении ВСУ в условиях военного положения.

Сейчас злоумышленник находится под стражей без права внесения залога. Пособнику российских оккупантов грозит до 12 лет тюрьмы.

Пост СБУ. Фото: скриншот

Напомним, в Ровно разоблачили россиянина, который по заказу российской ФСБ шпионил за украинскими военными.

Ранее в Харьковской области разоблачили агента российской разведки, который был в одном из подразделений ВСУ.