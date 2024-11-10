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Львів'янин металевою трубою побив чоловіка — що вирішив суд

10 листопада 2024 13:49
Ольга Антоновська - редактор
Львів'янин напав з металевою трубою на чоловіка
Молоток судді. Фото: Pexels
Ольга Антоновська - редактор

Конфлікт стався поблизу одного з дитячих майданчиків. Мешканець Львова металевою трубою завдав ударів чоловікові. Зловмисника судили.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Перебуваючи неподалік дитячого майданчика, львів’янин металевою трубою завдав ударів чоловікові спочатку по лівій нозі, а потім по спині, сідницям, руці та голові. У потерпілого зафіксували численні гематоми — на голові, передпліччі, попереку та стегні.

Дії чоловіка кваліфікували, як завдання легких тілесних ушкоджень.
Як зазначають у рішенні суду, свою провину львів’янин визнав та розкаявся у вчиненому злочині.

Рішення суду

Суд вирішив визначити чоловіка винуватим у вчиненні кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 125 КК України. 

Львів’янину призначили покарання у вигляді штрафу у розмірі сорока неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 680 гривень.

Під час винесення вироку суд врахував щире каяття обвинуваченого та визначив це як обставину, яка пом’якшує покарання.

Нагадаємо, у Києві чоловік зарізав власного сина. Після вбивства він замурував його тіло в гаражі. Зловмисника судили.

Мешканець Харкова влаштував різанину в під'їзді. Спочатку він побив потерпілого, а потім завдав удару кухонним ножем.

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