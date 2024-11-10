Львовянин напал с металлической трубой на мужчину

Молоток судьи. Фото: Pexels

Конфликт произошел вблизи одной из детских площадок. Житель Львова металлической трубой нанес удары мужчине. Злоумышленника судили.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

Находясь неподалеку от детской площадки, львовянин металлической трубой нанес удары мужчине сначала по левой ноге, а затем по спине, ягодицам, руке и голове. У пострадавшего зафиксировали многочисленные гематомы — на голове, предплечье, пояснице и бедре.

Действия мужчины квалифицировали как нанесение легких телесных повреждений.

Как отмечают в решении суда, свою вину львовянин признал и раскаялся в совершенном преступлении.

Решение суда

Суд решил признать мужчину виновным в совершении уголовного проступка, предусмотренного ч. 1 ст. 125 УК Украины.

Львовянину назначили наказание в виде штрафа в размере сорока не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, что составляет 680 гривен.

При вынесении приговора суд учел искреннее раскаяние обвиняемого и определил это как обстоятельство, смягчающее наказание.

Напомним, в Киеве мужчина зарезал собственного сына. После убийства он замуровал его тело в гараже. Злоумышленника судили.

Житель Харькова устроил резню в подъезде. Сначала он избил потерпевшего, а затем нанес удар кухонным ножом.