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Львів'янин намагався ввезти в Україну понад 3 тонни кави під приводом "особистих речей"

22 січня 2024 15:16
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Львів'янин намагався ввезти в Україну понад 3 тонни кави під приводом "особистих речей"
КПП на кордоні з Польщею. Фото ілюстративне: Держприкордонслужба
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Мешканець Львівської області намагався ввезти з Польщі в Україну 3,5 тонни кави. Щоправда у декларації він назвав її "особистими речами". 

Про це повідомили у Львівській митниці.

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Зазначається, що 40-річного чоловіка, водія транспортного засобу IVECO, затримали у пункті пропуску "Шегині-Медика". Під час проходження митного контролю він вказав у декларації лише про наявність особистих речей.

Втім, при огляді автомобілю митники виявили у тисячі 566 герметичних упаковок кави в зернах різних виробників. Орієнтована вартість товару понад мільйон гривень. 

Санкція статті передбачає штраф у розмірі трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією таких товарів або без такої.

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Товар, який намагався ввезти чоловік. Фото: Львівська митниця
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Товар, який намагався ввезти чоловік. Фото: Львівська митниця
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Інформація про інцидент. Фото: скриншот

Нагадаємо, на Закарпатті подружжя здійснило напад на прикордонний наряд. Внаслідок цього травмовано прикордонницю.

Також, на українському кордоні на пункті пропуску "Рава-Руська" чоловік намагався виїхати без належних документів. При цьому українець запропонував прикордоннику хабар, але отримав відмову.

кордон
контрабанда
Львів
кава
Львівська область
прикордонники
Кримінал
митниця

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