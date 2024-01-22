Львів'янин намагався ввезти в Україну понад 3 тонни кави під приводом "особистих речей"
Мешканець Львівської області намагався ввезти з Польщі в Україну 3,5 тонни кави. Щоправда у декларації він назвав її "особистими речами".
Про це повідомили у Львівській митниці.
Чоловік намагався ввезти в Україну понад 3 тонни кави
Зазначається, що 40-річного чоловіка, водія транспортного засобу IVECO, затримали у пункті пропуску "Шегині-Медика". Під час проходження митного контролю він вказав у декларації лише про наявність особистих речей.
Втім, при огляді автомобілю митники виявили у тисячі 566 герметичних упаковок кави в зернах різних виробників. Орієнтована вартість товару понад мільйон гривень.
Санкція статті передбачає штраф у розмірі трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією таких товарів або без такої.
Нагадаємо, на Закарпатті подружжя здійснило напад на прикордонний наряд. Внаслідок цього травмовано прикордонницю.
Також, на українському кордоні на пункті пропуску "Рава-Руська" чоловік намагався виїхати без належних документів. При цьому українець запропонував прикордоннику хабар, але отримав відмову.
Читайте Новини.LIVE!