Львів'янин намагався ввезти в Україну понад 3 тонни кави під приводом "особистих речей"

КПП на кордоні з Польщею. Фото ілюстративне: Держприкордонслужба

Мешканець Львівської області намагався ввезти з Польщі в Україну 3,5 тонни кави. Щоправда у декларації він назвав її "особистими речами".

Про це повідомили у Львівській митниці.

Читайте також:

Чоловік намагався ввезти в Україну понад 3 тонни кави

Зазначається, що 40-річного чоловіка, водія транспортного засобу IVECO, затримали у пункті пропуску "Шегині-Медика". Під час проходження митного контролю він вказав у декларації лише про наявність особистих речей.

Втім, при огляді автомобілю митники виявили у тисячі 566 герметичних упаковок кави в зернах різних виробників. Орієнтована вартість товару понад мільйон гривень.

Санкція статті передбачає штраф у розмірі трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією таких товарів або без такої.

Товар, який намагався ввезти чоловік. Фото: Львівська митниця

Товар, який намагався ввезти чоловік. Фото: Львівська митниця

Інформація про інцидент. Фото: скриншот

Нагадаємо, на Закарпатті подружжя здійснило напад на прикордонний наряд. Внаслідок цього травмовано прикордонницю.

Також, на українському кордоні на пункті пропуску "Рава-Руська" чоловік намагався виїхати без належних документів. При цьому українець запропонував прикордоннику хабар, але отримав відмову.