Львовянин пытался ввезти в Украину более 3 тонн кофе под предлогом "личных вещей"
Житель Львовской области пытался ввезти из Польши в Украину 3,5 тонн кофе. Правда, в декларации он назвал его "личными вещами".
Об этом сообщили во Львовской таможне.
Мужчина пытался ввезти в Украину более 3 тонн кофе
Отмечается, что 40-летний мужчина, водитель транспортного средства IVECO, задержан в пункте пропуска "Шегини-Медика". При прохождении таможенного контроля он указал в декларации только о наличии личных вещей.
Впрочем, при осмотре автомобиля таможенники обнаружили у тысячи 566 герметичных упаковок кофе в зернах разных производителей. Ориентировочная стоимость товара свыше миллиона гривен.
Санкция статьи предусматривает штраф в размере трехсот тысяч рублей с конфискацией таких товаров или без таковой.
Напомним, на Закарпатье супруги совершили нападение на пограничный наряд. В результате травмирована пограничница.
Также, на украинской границе на пункте пропуска "Рава-Русская" мужчина пытался уехать без положенных документов. При этом украинец предложил пограничнику взятку, но получил отказ.
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