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Львовянин пытался ввезти в Украину более 3 тонн кофе под предлогом "личных вещей"

22 января 2024 15:16
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Львовянин пытался ввезти в Украину более 3 тонн кофе под предлогом "личных вещей"
КПП на границе с Польшей. Фото иллюстративное: Госпогранслужба
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Житель Львовской области пытался ввезти из Польши в Украину 3,5 тонн кофе. Правда, в декларации он назвал его "личными вещами".

Об этом сообщили во Львовской таможне.

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Отмечается, что 40-летний мужчина, водитель транспортного средства IVECO, задержан в пункте пропуска "Шегини-Медика". При прохождении таможенного контроля он указал в декларации только о наличии личных вещей.

Впрочем, при осмотре автомобиля таможенники обнаружили у тысячи 566 герметичных упаковок кофе в зернах разных производителей. Ориентировочная стоимость товара свыше миллиона гривен.

Санкция статьи предусматривает штраф в размере трехсот тысяч рублей с конфискацией таких товаров или без таковой.

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Товар, который пытался ввезти мужчина. Фото: Львовская таможня
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Товар, который пытался ввезти мужчина. Фото: Львовская таможня
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Информация об инциденте. Фото: скриншот

Напомним, на Закарпатье супруги совершили нападение на пограничный наряд. В результате травмирована пограничница.

Также, на украинской границе на пункте пропуска "Рава-Русская" мужчина пытался уехать без положенных документов. При этом украинец предложил пограничнику взятку, но получил отказ.

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Львов
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таможня

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