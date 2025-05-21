Львів'янин розпорошив газ у військового під час перевірки документів

Розпорошення газу. Ілюстративне фото: shutterstock

У Львові чоловік розпорошив газ в обличчя військового та поліцейського, внаслідок чого обоє опинилися у лікарні. Він не хотів показувати документи під час перевірки.

Про це повідомили у Львівському обласному ТЦК та СП 21 травня.

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Як відомо, 21 травня близько 10:00 на вулиці Княгині Ольги у Львові військовослужбовці одного з львівських РТЦК та СП, разом з представниками поліції, здійснювали оповіщення військовозобов’язаних громадян. Однак, коли вони підійшли до одного із чоловіків, аби перевірити військово-облікові документи, він почав тікати.

"Вже коли його майже наздогнали, чоловік різко обернувся й розпилив, ймовірно, перцевий газ. Наслідок — правоохоронець і військовослужбовець госпіталізовані з серйозними пошкодженнями очей", — йдеться у повідомленні.

У ТЦК розповіли, що постраждалий — військовослужбовець, якого нещодавно перевели на службу у ТЦК з 24-ї ОМБр за станом здоров’я. Він не міг більше виконувати завдання на передній лінії.

Наразі зловмисника затримали. Ним виявився військовозобов’язаний громадянин, що перебував у розшуку. Вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження.

Нагадаємо, раніше у ТЦК спростували міф про "вилови" людей на вулицях. Там заявили, що їхня мета — координувати мобілізаційний процес.

Також ми писали, що у квітні в Києві сталася бійка між ТЦК та цивільним. Там військовозобов'язаний відмовився показувати військово-облікові документи та теж використав газовий балончик.