Львовянин распылил газ в военного во время проверки документов

Распыление газа. Иллюстративное фото: shutterstock

Во Львове мужчина распылил газ в лицо военного и полицейского, в результате чего оба оказались в больнице. Он не хотел показывать документы во время проверки.

Об этом сообщили во Львовском областном ТЦК и СП 21 мая.

Реклама

Читайте также:

Нападение на работника ТЦК во Львове

Как известно, 21 мая около 10:00 на улице Княгини Ольги во Львове военнослужащие одного из львовских РТЦК и СП, вместе с представителями полиции, осуществляли оповещение военнообязанных граждан. Однако, когда они подошли к одному из мужчин, чтобы проверить военно-учетные документы, он начал убегать.

"Уже когда его почти догнали, мужчина резко обернулся и распылил, вероятно, перцовый газ. Следствие — милиционер и военнослужащий госпитализированы с серьезными повреждениями глаз", — говорится в сообщении.

В ТЦК рассказали, что пострадавший — военнослужащий, которого недавно перевели на службу в ТЦК из 24-й ОМБр по состоянию здоровья. Он не мог больше выполнять задачи на передней линии.

Сейчас злоумышленника задержали. Им оказался военнообязанный гражданин, находившийся в розыске. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Напомним, ранее в ТЦК опровергли миф об "отлове" людей на улицах. Там заявили, что их цель — координировать мобилизационный процесс.

Также мы писали, что в апреле в Киеве произошла драка между ТЦК и гражданским. Там военнообязанный отказался показывать военно-учетные документы и тоже использовал газовый баллончик.