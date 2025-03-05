Як суд покарав львів'янина, який обіцяв двом військовозобов'язаним із виготовленням фальшивих документів

Суддя б'є молотком. Фото ілюстративне: istockphoto.com

Львів'янин обіцяв військовозобов'язаним допомогти із виготовленням фальшивих документів для виїзду з України. За таку послугу він розраховував отримати грошову винагороду.

Про це йдеться у вироку, який Пустомитівський районний суд Львівської області виніс 17 лютого.

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Деталі справи

Згідно із судовими матеріалами, 25 березня 2022 року фігуранту зателефонував чоловік, який повідомив, що хоче разом із товаришем виїхати до Польщі. Обвинувачений запропонував йому свою допомогу за дві тисячі доларів. 30 березня львів'янин зустрівся з одним із "клієнтів" на заправці в Сокільниках і заявив, що може виготовити документи про непридатність до військової служби. Того ж дня порушник отримав від військовозобов'язаних кошти, після чого його затримали представники СБУ.

Під час судового засідання обвинувачений свою провину не визнав. За словами чоловіка, наприкінці березня 2022 року йому дійсно телефонували з невідомого номера та просили допомогти з оформленням документів, не кажучи, які саме документи потрібні.

"Він подумав спочатку, що це телефонує якийсь клієнт, оскільки в той час працював в салоні "Діамант", який займається сервісом та продажем автомобілів... Зрозумівши, що йдеться не про автомобілі, сказав, що цим питанням не займається, навіть не знає, як це зробити. На цьому розмова закінчилася", — йдеться в судових матеріалах.

Наступного дня невідомий знову зателефонував і попросив допомогти. Тоді фігурант вирішив взяти у військозобов'язаних гроші, тому що хотів за 3,8 тисячі доларів придбати для перепродажу автомобіль. Чоловік запевнив, що в подальшому хотів повернути військовозобов'язаним гроші, а знайомих серед прикордонників у нього немає.

Суд визнав львів'янина винним у незаконному переправленні людей за кордон (частина третя статті 332 Кримінального кодексу України). За вчинене чоловік проведе сім років у в'язниці та три роки не матиме права обіймати адміністративні посади в державних і комунальних підприємствах. Крім цього, у засудженого конфіскують майно, а за проведення судових експертиз він має сплатити 6,6 тисячі гривень.

Рішення суду ще не набуло законної сили. Упродовж 30 днів від дня проголошення вирок можна оскаржити в апеляційному порядку.

Нагадаємо, у Харкові винесли вирок чоловіку, який у Telegram-каналі повідомляв адреси, за якими перебували військовослужбовці ТЦК та СП. Чоловіку призначили покарання у вигляді двох років випробувального терміну.

Також ми повідомляли, що працівника агроходингу змусили пройти ВЛК та намагалися мобілізувати, попри те, що він мав бронювання. Захистити свої права чоловіку вдалося в суді.