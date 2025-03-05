Как суд наказал львовянина, который обещал двум военнообязанным с изготовлением фальшивых документов

Судья бьет молотком. Фото иллюстративное: istockphoto.com

Львовянин обещал военнообязанным помочь с изготовлением фальшивых документов для выезда из Украины. За такую услугу он рассчитывал получить денежное вознаграждение.

Об этом говорится в приговоре, который Пустомытовский районный суд Львовской области вынес 17 февраля.

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Детали дела

Согласно судебным материалам, 25 марта 2022 года фигуранту позвонил мужчина, который сообщил, что хочет вместе с товарищем уехать в Польшу. Обвиняемый предложил ему свою помощь за две тысячи долларов. 30 марта львовянин встретился с одним из "клиентов" на заправке в Сокольниках и заявил, что может изготовить документы о непригодности к военной службе. В тот же день нарушитель получил от военнообязанных средства, после чего его задержали представители СБУ.

Во время судебного заседания обвиняемый свою вину не признал. По словам мужчины, в конце марта 2022 года ему действительно звонили с неизвестного номера и просили помочь с оформлением документов, не говоря, какие именно документы нужны.

"Он подумал сначала, что это звонит какой-то клиент, поскольку в то время работал в салоне "Діамант", который занимается сервисом и продажей автомобилей... Поняв, что речь идет не об автомобилях, сказал, что этим вопросом не занимается, даже не знает, как это сделать. На этом разговор закончился", — говорится в судебных материалах.

На следующий день неизвестный снова позвонил и попросил помочь. Тогда фигурант решил взять у военнообязанных деньги, потому что хотел за 3,8 тысячи долларов приобрести для перепродажи автомобиль. Мужчина заверил, что в дальнейшем хотел вернуть военнообязанным деньги, а знакомых среди пограничников у него нет.

Суд признал львовянина виновным в незаконной переправке людей за границу (часть третья статьи 332 Уголовного кодекса Украины). За совершенное мужчина проведет семь лет в тюрьме и три года не будет иметь права занимать административные должности в государственных и коммунальных предприятиях. Кроме того, у осужденного конфискуют имущество, а за проведение судебных экспертиз он должен заплатить 6,6 тысячи гривен.

Решение суда еще не вступило в законную силу. В течение 30 дней со дня провозглашения приговор можно обжаловать в апелляционном порядке.

Напомним, в Харькове вынесли приговор мужчине, который в Telegram-канале сообщал адреса, по которым находились военнослужащие ТЦК и СП. Мужчине назначили наказание в виде двух лет испытательного срока.

Также мы сообщали, что работника агрохолдинга заставили пройти ВВК и пытались мобилизовать, несмотря на то, что он имел бронирование. Защитить свои права мужчине удалось в суде.