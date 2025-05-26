На Львівщині чоловік не пішов до ТЦК після отримання повістки — що вирішив суд

Чоловіки в ТЦК. Фото ілюстративне: УНІАН

У Львівській області чоловік отримав повістку та не прийшов до територіального центру комплектування. Внаслідок цього його судили через ухилення від мобілізації.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

У середині січня 2023 року чоловік пройшов військово-лікарську комісію, за підсумками якої був визнаним придатним. Тоді ж він отримав повістку для проходження служби.

Однак житель Львівщини не прибув до ТЦК та ухилився від призову.

Під час судового засідання чоловік не визнав свою провину. Він наголосив, що йому нібито незаконно встановили статус військовозобовʼязаного.

Що вирішив суд

Суд визнав чоловіка винним у кримінальному правопорушенні, попри невизнання вини. Йому призначили три роки позбавлення волі.

Нагадаємо, на Волині чоловік отримав повістку, однак ухилився від мобілізації. Його засудили до трьох років позбавлення волі.

А на Буковині мобілізували 19-річного студента. Справою зайнявся його адвокат.