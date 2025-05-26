На Львовщине мужчина не пошел в ТЦК после получения повестки — что решил суд

Львовянин получил повестку и не пошел в ТЦК — приговор суда
Во Львовской области мужчина получил повестку и не пришел в территориальный центр комплектования. В результате его судили за уклонение от мобилизации.
Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.
Детали дела
В середине января 2023 года мужчина прошел военно-врачебную комиссию, по итогам которой был признан годным. Тогда же он получил повестку для прохождения службы.
Однако житель Львовщины не прибыл в ТЦК и уклонился от призыва.
Во время судебного заседания мужчина не признал свою вину. Он отметил, что ему якобы незаконно установили статус военнообязанного.
Что решил суд
Суд признал мужчину виновным в уголовном правонарушении, несмотря на непризнание вины. Ему назначили три года лишения свободы.
Напомним, на Волыни мужчина получил повестку, однако уклонился от мобилизации. Его приговорили к трем годам лишения свободы.
А на Буковине мобилизовали 19-летнего студента. Делом занялся его адвокат.
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