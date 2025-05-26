На Львовщине мужчина не пошел в ТЦК после получения повестки — что решил суд

Мужчины в ТЦК. Фото иллюстративное: УНИАН

Во Львовской области мужчина получил повестку и не пришел в территориальный центр комплектования. В результате его судили за уклонение от мобилизации.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

В середине января 2023 года мужчина прошел военно-врачебную комиссию, по итогам которой был признан годным. Тогда же он получил повестку для прохождения службы.

Однако житель Львовщины не прибыл в ТЦК и уклонился от призыва.

Во время судебного заседания мужчина не признал свою вину. Он отметил, что ему якобы незаконно установили статус военнообязанного.

Что решил суд

Суд признал мужчину виновным в уголовном правонарушении, несмотря на непризнание вины. Ему назначили три года лишения свободы.

Напомним, на Волыни мужчина получил повестку, однако уклонился от мобилизации. Его приговорили к трем годам лишения свободы.

А на Буковине мобилизовали 19-летнего студента. Делом занялся его адвокат.