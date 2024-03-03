Львівʼянин посів друге місце на чемпіонаті Європи з кульової стрільби

Українські спортсмени Павло Коростильов, Олег Омельчук та Віктор Банькін. Фото: Львівська міськрада

На чемпіонаті Європи з кульової стрільби, який триває в Угорщині, львівʼянин Павло Коростильов здобув вже другу медаль на змаганнях. Спортсмен посів друге місце.

Про це повідомила пресслужба Львівської міської ради в неділю, 3 березня.

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Коростильов у команді з Олегом Омельчуком та Віктором Банькіним посіли друге місце у змаганнях у стрільбі з пневматичного пістолета на 10 метрів.

До отримання спортсменами срібних медалей, їх було також нагороджено бронзовими нагородами. Чоловіки посіли третє місце у командних змаганнях в Угорщині з кульової стрільби.

Нагадаємо, в Одесі в спортивному комплексі ''Олімпієць'' пройшов масштабний турнір зі спортивного самбо пам’яті Вахіда Сабірова. У змаганнях взяли участь понад 130 спортсменів з різних регіонів України.

Також ми писали, що Збірна України здобула дев'ять медалей на чемпіонаті Європи-2024 зі стрільби з лука у Хорватії.

Крім того, українські гімнасти Ілля Ковтун та Олег Верняєв здобули дві нагороди на етапі Кубка світу зі спортивної гімнастики у Німеччині.