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Львівʼянин посів друге місце на чемпіонаті Європи з кульової стрільби

3 березня 2024 22:46
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Львівʼянин посів друге місце на чемпіонаті Європи з кульової стрільби
Українські спортсмени Павло Коростильов, Олег Омельчук та Віктор Банькін. Фото: Львівська міськрада
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

На чемпіонаті Європи з кульової стрільби, який триває в Угорщині, львівʼянин Павло Коростильов здобув вже другу медаль на змаганнях. Спортсмен посів друге місце.

Про це повідомила пресслужба Львівської міської ради в неділю, 3 березня.

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Коростильов у команді з Олегом Омельчуком та Віктором Банькіним посіли друге місце у змаганнях у стрільбі з пневматичного пістолета на 10 метрів.

До отримання спортсменами срібних медалей, їх було також нагороджено бронзовими нагородами. Чоловіки посіли третє місце у командних змаганнях в Угорщині з кульової стрільби.

Нагадаємо, в Одесі в спортивному комплексі ''Олімпієць'' пройшов масштабний турнір зі спортивного самбо пам’яті Вахіда Сабірова. У змаганнях взяли участь понад 130 спортсменів з різних регіонів України.

Також ми писали, що Збірна України здобула дев'ять медалей на чемпіонаті Європи-2024 зі стрільби з лука у Хорватії.

Крім того, українські гімнасти Ілля Ковтун та Олег Верняєв здобули дві нагороди на етапі Кубка світу зі спортивної гімнастики у Німеччині.

спорт
Львів
Угорщина
Україна
Змагання
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спортсмени
медаль

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